鄭少秋女兒走上絕路！前友人甄妮轟他風流史：沒準備好為什麼要生
資深港星鄭少秋（秋官）年輕時生性風流、情史精彩，除了有兩段婚姻，婚前還和當時女友盧慧茹未婚生女，沒想到，與父親多年沒有聯繫、後來破冰的大女兒鄭安儀，1日驚傳在美國南加州公寓輕生離世，終年55歲，歌后甄妮得知噩耗，忍不住公開痛批鄭少秋：「沒有準備好為什麼要生娃娃？」
記者楊穎軒／綜合報導
甄妮昨（2）日在臉書發文，不解地提問：「年齡、心理、經濟狀況沒有準備好，為什麼要生娃娃？」雖然沒有指名道姓，但顯然就是在說鄭少秋當年與女友未婚得女，甄妮補充，誰都可以有自己的想法，這是她的觀點與角度，「只有公衆人物注意事項要多些！這也是明星們比一般人過得好的代價」。
此外，甄妮提及鄭少秋已故第一任妻子沈殿霞（肥肥）是她丈夫的貴人，「他與肥肥離婚，我不諒解，之後再也不來往，是我的選擇」，並表示憂心兩人所生的女兒鄭欣宜身心狀況，喊話鄭少秋：「希望秋官現在開始更多關注欣宜，不要一錯再錯！就算女兒嫌你囉嗦你也要多囉唆！」
甄妮透露，鄭欣宜只比自己女兒大5個禮拜出生，兩人小時候常玩在一起，希望鄭欣宜能藉由場歌跳舞抒發負面情緒，「最困難的十年都涯過去，前面盡是康莊大道，好好愛惜！」告知鄭欣宜如果有任何需要都可以來找她。
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