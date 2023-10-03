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鄭少秋女兒走上絕路！前友人甄妮轟他風流史：沒準備好為什麼要生

▲鄭少秋長女尋短身亡，甄妮（右圖）痛批鄭少秋風流債。（圖／翻攝甄妮臉書）
▲鄭少秋長女尋短身亡，甄妮（右圖）痛批鄭少秋風流債。（圖／翻攝甄妮臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

資深港星鄭少秋（秋官）年輕時生性風流、情史精彩，除了有兩段婚姻，婚前還和當時女友盧慧茹未婚生女，沒想到，與父親多年沒有聯繫、後來破冰的大女兒鄭安儀，1日驚傳在美國南加州公寓輕生離世，終年55歲，歌后甄妮得知噩耗，忍不住公開痛批鄭少秋：「沒有準備好為什麼要生娃娃？」

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▲鄭少秋演過多部戲劇，奠定小生地位。（圖／微博）
▲鄭少秋主演《楚留香》風靡全亞洲，感情世界相當精采。（圖／翻攝自微博）
甄妮昨（2）日在臉書發文，不解地提問：「年齡、心理、經濟狀況沒有準備好，為什麼要生娃娃？」雖然沒有指名道姓，但顯然就是在說鄭少秋當年與女友未婚得女，甄妮補充，誰都可以有自己的想法，這是她的觀點與角度，「只有公衆人物注意事項要多些！這也是明星們比一般人過得好的代價」。

▲港星鄭少秋失聯長女鄭安儀離世。（圖／翻攝自微博）
▲鄭少秋55歲親生女兒鄭安儀離世。（圖／翻攝自微博）
此外，甄妮提及鄭少秋已故第一任妻子沈殿霞（肥肥）是她丈夫的貴人，「他與肥肥離婚，我不諒解，之後再也不來往，是我的選擇」，並表示憂心兩人所生的女兒鄭欣宜身心狀況，喊話鄭少秋：「希望秋官現在開始更多關注欣宜，不要一錯再錯！就算女兒嫌你囉嗦你也要多囉唆！」

▲鄭欣宜一度窮到戶頭僅剩3位數，也未向父親鄭少秋求救。（圖／鄭欣宜IG）
▲鄭欣宜近年身心狀態不佳，一度窮到戶頭僅剩3位數，但她不曾向父親鄭少秋求救。（圖／翻攝自鄭欣宜IG）
甄妮透露，鄭欣宜只比自己女兒大5個禮拜出生，兩人小時候常玩在一起，希望鄭欣宜能藉由場歌跳舞抒發負面情緒，「最困難的十年都涯過去，前面盡是康莊大道，好好愛惜！」告知鄭欣宜如果有任何需要都可以來找她。

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