「Lin bay好油」案綠批市府是幫兇 桃市府：極度缺乏法治素養
「Lin bay好油」恐嚇案大翻車，桃園市議會民進黨團今（3）日上午大陣仗召開記者會猛批桃園市政府包括市長張善政、副市長蘇俊賓以及多位藍營議員是此事件的幫兇。對此，桃園市府新聞處長羅楚東回應，保障市民的人身安全是市政府職責所在，在本案真相未明之前，張善政市長與蘇俊賓副市長以保護市民安全、尊重言論自由的態度要求警方儘速調查，真相也因桃警積極偵辦才水落石出。對民進黨議會黨團來說，桃園市警察局基於維護治安的調查行為，居然是所謂「帶風向」、「誤導視聽」，這種為了黨派利益，忽視市民權益的言論，顯示其法治素養極度缺乏，市府深表遺憾。
記者李春台／桃園報導
羅楚東指出，林裕紘先生於其社群媒體表示人身安全受到威脅，張市長第一時間請市警局保護林裕紘先生，並啟動追查，也請桃園地檢署開始偵辦。不論任何對象受到安全威脅，市府都會秉持此一作法。不知其中哪一個動作是民進黨口中所謂的「帶風向」、「誤導視聽」？民進黨團為罵而罵，才是正在「帶風向」、「誤導視聽」，成為操作假訊息的一員。過去也曾有民進黨議員遭受恐嚇，桃園警方也是依法辦理，難道民進黨也覺得當時在製造恐慌？
羅楚東提到，事情發生的當下，市府第一時間必須確保當事人的安全，其後也請桃園市警察局盡力追查，還原真相。如今警察局查證的結果，說明林裕紘先生並無遭受威脅，係自導自演。對於這種消耗警力資源，製造輿論紛爭的行為，市府嚴正譴責，林裕紘先生亦必須承擔其相應的法律責任。
人身安全與言論自由應受保障，是民主法治社會的基本價值。不論任何政黨、任何族群均應受保護。桃園市府不會因林裕紘先生為民進黨籍而忽視其基本權利，也希望民進黨議會黨團勿因政治目的，「帶風向」、「誤導視聽」，胡亂指責市府及警察局維護治安的行動。
羅楚東也強調，進口雞蛋標示不實、混充本土蛋在市面上遭民眾誤食下肚，民進黨團從不曾開過記者會表達對食安的憂慮，現在突然醒過來、展現十足鬥志，呼籲民進黨團在進行各種政治操作之餘，也能對市民關心的公共事務多留一點心力，這才是桃園市民之福。