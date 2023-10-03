不認陸客十一蜂擁赴日！中國學者怒批：模糊概念、以管窺豹

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作者認為，日媒將中國恢復團客赴日旅遊、中日之間商務往返及探親等需求升溫、10月是留學生入學季等不同原因，所帶來的訪日人數增加「相互鏈接」，打包出「赴日中國人等於赴日中國遊客」的籠統印象，卻忽略其中包含大量商務往來和留學人員，尤其是日媒觀察到的、所謂赴日航班「座無虛席」，當中還有日本自己國民的事實。
作者怒批，日本指望借助旅遊蒙混過關、淡化責任，個別日媒還在機場採訪赴日中國遊客，通過淡化受訪者身份、隱去現場錄音等「另類剪輯」，一廂情願地得出「排放核污染水對日本旅遊沒有太大影響」等答案，種種處理報導的方式，目的都是刻意反襯一個「中國人自相矛盾」的結論，即中國老百姓只是嘴上喊喊，日本核污染水排海並沒真正影響他們赴日旅遊。然而，今年黃金週出境遊市場固然高度活躍，但偏偏日本並沒像日媒說得「那麽受歡迎」，其中赴日團隊更是「幾乎沒人報」，懷疑日媒是故意「棄全豹而窺一斑」，借由臆造出來的中國人「赴日旅遊熱」，想淡化、敷衍和轉移日本核污染水排海的責任。
再者，現在中日之間每週往來航班數量只有365班次，跟疫情前高峰時每週上千班次差很多，日本以「借力打力」的方式，將中日旅遊、留學和商務等民間往來，用來使核污染水排海「正當化」，不僅牽強，也很危險。儘管日本科學技術政策擔當大臣高市早苗上週參加國際原子能機構（IAEA）大會，為日本核污染水排海造勢，強調日本獲得國際社會普遍理解及支持一事，被許多日媒廣為報導，但眾所周知，不僅中國、韓國和東南亞等諸多國家。都有民眾強烈反對，太平洋島國、部分中南美國家等國際社會的擔憂也一直存在，就連日本國內也有不少人對此不滿。
文章最後，作者宣稱，日本政府決定核污染水排海，已經導致事實層面的海洋核污染和國際法層面的「破窗效應」，日本國民普遍擔心將嚴重損害日本的國際形象，在這種時候，日媒應踐行良知媒體的倫理責任，敦促東京正視甚至修正有關核廢水排海的做法，而不應該「助紂為虐」。