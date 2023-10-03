《大學生》何美跳離舒適圈跨界當歌手 「美國隊長」男友現身力挺
自節目《大學生了沒》出身的何美8年磨一劍，累積多年主持及表演功力的她，選在「三十而立」之際跨出舒適圈當歌手，今（3）日發行個人首支單曲〈Eyes On You〉圓夢。何美與美國男友Cody因跳傘結緣、交往4年多，坦言目標在35歲前結婚、生混血寶寶。而像極了「美國隊長」克里斯伊凡的帥氣男友Cody，今日也驚喜現身力挺！
記者黃雅琪／台北報導
婁峻碩是何美花蓮高中同校學弟，兩人進演藝圈「相認」變熟，今日特別送上原住民小米酒祝何美發片成功，並解釋送「小米酒」還有一個另外一個意思，就是希望何美跟男友Cody能「有情人終成眷屬」。
提到「三十而立」的何美有計畫何時結婚？她表示：「其實希望35歲前就可以結婚，然後希望自己的人生大事當天朋友們都可以配合我拍影片，我已經準備好所有要拍的範例影片，要在婚禮上大拍特拍，希望到時候大家願意陪我一起瘋！」
何美當唱片新人挑戰唱跳不夠，還高唱英文舞曲出道，背後最大的原因都是因為「愛」！與美國老外男友Cody穩交4年多的何美，不僅英文突飛猛進，歌唱夢也在男友的鼓勵下勇敢實踐，因此何美決定挑戰英文歌來詮釋新曲〈Eyes On You〉。
提及男友聽完新歌的評價，何美表示：「男友非常喜歡！還說『這就是妳！可以在台上又帥又辣的表現出妳自己。』」至於男友爸媽，何美透露：「他們只要遇到亞洲人，就會打視訊給我們說『這是我兒子跟我未來的媳婦！』」