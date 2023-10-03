電腦「每天關機」其實會傷機器！專家揭耗損關鍵 可善用待機功能
現代人生活已經離不開3C產品，而電腦更是學生寫作業報告、上班族辦公不可缺少的工具，許多人也都會養成天天關機的習慣。但專家卻指出電腦「每天關機」其實也會產生耗損，並解釋「開關電腦並不一定有正確答案，它取決於您的使用習慣和環境」，並列出幾種常見條件，來讓使用者找到最適合的作法。
記者潘毅/綜合報導
國際知名硬碟品牌WD（Western Digital）近期在臉書上發出科普教學文提到，「電腦的開關，總是讓人糾結不已」，有些人習慣每天都將電腦完全關機，而有些人則選擇讓它持續運行，但其實首先要看每個人的日常使用頻率來判別。
首先是每天都必須長時間使用電腦的族群，WD專家指出：「每次用完就關機看似省電，卻會讓電腦因為開關機的熱循環，而造成電子產品的損耗」，因此建議天天使用電腦的族群，可以啟動睡眠或待機模式，就能保持低耗能，也更加省時間。但若使用電腦的期間，相隔超過一兩天以上，WD 則建議保持關機狀態，以免浪費能源或是受到電壓的影響。
再來是環境因素，WD 提到，在濕氣相對高的環境，長時間關閉電腦可能會引發問題。濕度可能會侵蝕電子零件，除了常見的生鏽外，甚至還會長黴菌，造成電子零件不可逆的傷害因此在這種情況下，保持電腦運行可能更加明智。另一種情況則是，若使用者住處是房屋屋齡較高，或位處地區的電壓不夠穩定，長時間開啟電腦可能會更有風險。儘管電腦通常配備穩壓器，但長期的電壓波動仍可能損壞電子元件。
WD最後總結，無論使用選擇了哪一種電腦使用習慣，都可以遵循 3 點通用建議，保持電腦周圍環境乾燥、考慮裝配電源穩壓器、視使用方式增減開關頻率，來保護電子設備。