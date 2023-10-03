林裕紘宣布退黨 民進黨桃園市黨部：尚未收到退黨聲明書
農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘日前自爆疑似批評政府進口蛋專案爭議，遭網友恐嚇威脅而宣布停更，不料經檢調追查，發現整起恐嚇案是林男自導自演，林裕紘今（3）日上午貼出民進黨黨證，宣布退黨。桃市黨部證實林裕紘2020年3月6日線上入黨，黨籍屬桃園市黨部，對於黨員違反黨章黨綱相關規定，將送市黨部執評會評議，截至下午1時，市黨部未收到林男所提出的退黨聲明書。
記者李春台／桃園報導
林裕紘自爆遭網友恐嚇案，經檢調追查發現，發布恐嚇訊息的是國民黨黨工許哲賓，更查出是林男自導自演找許恐嚇自己。林裕紘今日一早在臉書發文貼出自己的民進黨黨證，坦言自己犯了錯，辜負大家的信任，向各界致歉，並說自己不配做一個民進黨員，表明會去辦理退黨手續，退出民進黨。
由於林裕紘戶籍地在桃園市，民進黨桃園市黨部表示，經查林在2020年3月6日線上入黨，黨籍依照入黨辦法規定，屬桃園市黨部，黨費繳至2022年。
市黨部主委張丞儀指出，身為民進黨黨員應認同民進黨理念和價值，也懷疑林男當初入黨有特殊目的，強調市黨部態度很清楚，若黨員違反黨章黨綱及黨的相關規定，將貫徹黨紀，送交市黨部執評委會進行評議。
張丞儀表示，假消息跟真造謠暗箭難防，本次事件也是利用粉專惡意操縱輿論傷害本土陣營，桃園市黨部不會姑息與縱容，大選在即類似的情況只會增加不會減少，當然也需要大家一起努力防範。