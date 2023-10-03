小犬颱風週三夜襲台灣！「風雨時序」一圖看懂 2地區防大豪雨
小犬颱風（國際命名：KOINU）持續逼近台灣東南方，中央氣象署今（3）日上午11時30分已經發布陸上颱風警報，也在粉專上貼出一圖看懂的「風雨時序」，指出小犬颱風將在週三夜襲台灣，週三到週四風雨最為劇烈，其中東半部及恆春半島更是容易出現豪雨或局部性大豪雨以上等級的降雨，提醒民眾提早準備防颱工作。
記者賴禹妡／綜合報導
「報天氣 - 中央氣象署」今日在臉書粉專發文，表示小犬颱風來襲，將在週三、週四對台灣影響最劇烈，通過台灣南端陸地或近海的機率很高，提醒東半部、離島及南部地區提早完成防颱工作，其他地區也陸續出現強風或大雨，建議民眾做好防範。
從「報天氣 - 中央氣象署」提供的圖表中，可見小犬颱風在週二風雨漸增，北部、宜蘭、花蓮有間歇性風雨，越晚強度越強；週三開始各地風力強勁，東半部及北部有大雨，晚間是花蓮、台東及恆春地區風雨最為劇烈。
由於週四仍然受到小犬颱風劇烈影響，南部及澎湖風強雨大，東半部持續降豪雨，各地風勢仍強；週五小犬颱風稍微遠離，影響程度稍緩，但仍須持續防範陣風豪雨，並留意最新天氣預報。
另外，中央氣象署今日下午14時40分發布小犬颱風警報記者會，小犬颱風外圍環流逐漸靠近台灣，今日主要影響地區為北部及東北部，降雨機率越晚越高，東北部地區容易出現局部性大雨，花東地區則有零星降雨。
明日隨著颱風靠近，清晨開始除了東北部以外，花蓮、台東及恆春也會一早就下雨，尤其在週三、週四在東半部及恆春半島，降雨時間長且雨勢大，容易出現豪雨或局部性大豪雨以上等級的降雨，其他地區則出現間歇性降雨。中央氣象署預估，北部、南部及中部山區會出現大雨或局部性豪雨，等到週六颱風離開之後，降雨情形才會逐漸減緩。