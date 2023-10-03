小犬颱風「強度稍稍略減」！暴風圈明晨觸陸 蘭嶼已吹11級強陣風
小犬颱風（國際命名：KOINU）今（3）日中午過後強度稍稍減弱，不過其路徑仍持續朝台灣逼近，暴風半徑也維持在250公里，中央氣象署簡任技正伍婉華指出，今日一些零星雨勢仍集中在北部、東北部，風力則在蘭嶼有觀測到11級強風，澎湖也有9級；明（4）日開始風雨將持續增大，尤其東半部、南部山區可能有大豪雨出現，民眾務必特別留意颱風動態。
記者張志浩/綜合報導
伍婉華表示，小犬颱風過去幾個小時因北方有冷空氣進入環流範圍，因此強度稍稍減弱，再靠近登陸台灣前，強度無論是維持、增強或再減弱都有可能，預計小犬颱風明日清晨暴風圈會觸碰到陸地，最快明日深夜至週四清晨（10月5日）有可能在台東南端至恆春一帶登陸。
伍婉華提及，今天的降雨還不算明顯，主要集中在東北部和北部，不過風力已經明顯增強，尤其蘭嶼已有11級強陣風，澎湖則因地形的「狹管效應」出現9級強陣風，桃園以南也都有4至7級的強陣風，明日風力還會持續增強，桃園至臺南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、蘭嶼、綠島將有9至10級強陣風。
據氣象局最新資料顯示，小犬颱風3日下午2時位於鵝鑾鼻東南東方約410公里的海面上，以每小時11轉14公里的速度，向西北轉西北西進行，近中心最大風速每秒43公尺（約每小時155公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺（約每小時11公里），相當於16級風，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑90公里。