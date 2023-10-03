中華醫大康宥謙多益英檢965分 師長嘉許力學不輟精神

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目前就讀調理保健系二技四A的康宥謙同學，對語文學習很有興趣，在家長的引導下，從國小開始積極參與各等級的英語證照考試，藉由考試督促自己在英語學習上更加努力。進入中華醫大調理保健系就讀後，因系上的專題研討課程指導老師給予英文期刊與文獻讓學生查閱，這樣的學習壓力反而讓康宥謙對英語的研讀更努力，不懂就向老師發問，因此，不僅在一般語文聽說讀寫方面明顯進步，在專業英文的程度也大為提升。
康宥謙經常利用課餘到學校的英文自學中心學習，他的上進心英文自學中心的師長有目共睹，鼓勵他參加英語證照考試，宥謙不負所望，英語證照考試日前公布，多益英檢證照考試拿下965分的成績（滿分為990分），列為金色證書等級。接著在雅思英檢證照考試也取得7.5級分，為CEFR的C1等級（相當於英檢高級）。
華醫英文自學中心主任陳昭蓉表示，康宥謙非主修語文學系的學生，能夠取得這樣的英語成績，實屬不易，這樣的好成績代表他在英語的應用上可以達到良好優秀級的程度，對於複雜的英語大致上能運用自如，並能理解詳細的論說。教務長張耀宗對學生英文能力的優異表現，也給予高度的肯定和讚揚。
康宥謙除了把通過英檢高分的喜悅分享自學中心的師長，並不吝惜分享他學習英文的心得給有心想在英文程度更上一層樓的同學，他表示，每天至少會規劃安排3～4小時的學習英文、練習做題目，此外，常常收看國外遊戲英語實況直播報導，對於國外的歷史相關紀錄片也常涉獵學習，這讓他在聽說能力上大有進步。閱讀英語雜誌，對於不理解的單字或用語，立刻查閱其意義與用法，讓他在讀寫方面打下好基礎。
康宥謙說，現階段會把重心放在課業及調保專業技能的學習上，希望未來有機會帶著專業技能和流利的英文能力到國外闖蕩，創造個人事業的一片天。