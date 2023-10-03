0.01秒逆轉韓國奪金！「黃玉霖感言」韓網瘋傳認輸：台灣該拿金牌
杭州亞運中華隊2日出戰滑輪溜冰3000公尺接力項目，女子組也奪下金牌之外，男子組竟然上演驚天「最後一刻逆轉」，以0.01秒的差距擊敗韓國隊，讓台灣民眾為之振奮！由於逆轉原因是因為南韓選手鄭喆元在終點前得意忘形先慶祝，我國好手黃玉霖奮力出腳壓線，最終搶先抵達終點，畫面在台灣、韓國論壇瘋傳，其中台灣選手黃玉霖賽後感言，也讓韓國網友大讚「擁有運動家精神的人，台灣值得這面金牌」。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧這次亞運滑輪溜冰男子3000公尺接力決賽過程，中華隊黃玉霖、南韓鄭喆元兩人賽末還是非常貼近互有攻防，最後衝刺時，鄭喆元在衝線前以為金牌已經到手，沒有積極壓線，舉起雙手歡呼慶祝，結果黃玉霖臨門一腳邁開左腳，最終判定黃玉霖搶先「0.01秒壓線」，以4分05秒692，驚險勝過南韓的4分05秒702奪金。
而在賽後，台灣的黃玉霖選手表示「我有意識到韓國選手在做慶祝的動作，但我想說當你在鬆懈的時候，就剩短短10公尺，我再拚也是那10公尺而已，想都沒想就做了壓線的動作」，黃玉霖說，因為韓國選手身體在前面，不確定有沒有贏對方，只是因為韓國隊在歡呼，才覺得輸了，只是後來螢幕出來贏了0.01，這根本是奇蹟。
而該段感言也被轉到韓國論壇「theqoo」上，根據臉書粉專「韓網評論翻譯站」專業原文翻譯，不少韓國網友紛紛大讚黃玉霖的心態「沒有錯！沒到終點都還不是真正的結束」、「這個瞬間將成為滑輪溜冰體育界的經典照片」、「恭喜，這是一場能讓大家領悟到很多事物的比賽」、「真正的運動家精神，台灣值得這面金牌」、「更加懇切、永不放棄的人才能獲得金牌，我想金牌也會選擇這樣的選手」。