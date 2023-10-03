▲渾身不對勁小心思覺失調症！當兵個性驟變，長效針劑助他變暖男！

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所幸，自6年前接受長效針劑治療後，病況與認知功能獲得明顯改善，不僅自學習得一手好廚藝，更從家中的被照顧者，變成媽媽車禍骨折期間、罹癌爸爸的主要照顧者；甚至會主動關懷別人，幫助其他病友尋求支援，找回人生的自主權與幸福快樂。
思覺失調症好發2時期：青春期晚期、成年人早期
鹿港基督教醫院邱南英副院長，本身也是彰化基督教醫院精神醫療體系主任。他表示，思覺失調症過去被稱為「精神分裂症」，是最嚴重的精神疾病，包括思考、情感、言行、感官知覺、認知等各種功能障礙等。當然不同亞型的思覺失調症，表現也有差異。
依據統計，思覺失調症的盛行率約0.2-2.0%，全臺灣約有13.4萬名患者，男女比率差不多。多數發病於青春期的晚期或成年人的早期，但也有病友發病於中年和老年。
特別的是，思覺失調症的成因相當複雜，包括遺傳、神經傳導物質如多巴胺第二型的表現、社經地位與壓力等，都可能提高罹患思覺失調症的風險。
莫名焦慮、渾身不對勁…小心思覺失調症前趨期症狀
如何及早發現思覺失調症的警訊呢？邱南英副院長表示，從腦部結構來看，思覺失調症病友的大腦腦質會委縮、腦室腔變大，其他症狀表現則分為：
・正性（如妄想、幻覺、怪異的言行、僵直）
・負性（如面無表情、社會退縮、消極）
・情感（如焦慮、憂鬱）
・認知（如注意力不集中、記憶力差、新學習能力差、執行能力不佳）
・其他（如失眠、菸癮、自殺）等
彰化基督教醫院精神醫學部陳力源主任進一步補充，思覺失調症病友在正性症狀出現前，通常會有一段為期數個月至數年的「前趨期」，這階段的病友會感覺困惑、焦慮、猶豫、無法判斷，或覺得全身不對勁，甚至陷入「妄想氣氛」的情況。
前述病友「阿正」大學時曾到海邊游泳，一度覺得渾身沉重、使不上力，便是腦部健康出現變化所引起的思覺失調症前趨症狀。
思覺失調治療要趁早 把握初發病2-5年黃金治療期
面對精神疾病，不忌諱就醫是最重要的！邱南英副院長表示，早期治療思覺失調症可以避免疾病惡化和退化，關鍵期是初發病的2-5年。
如果未能及早且持續治療，思覺失調症病友容易併發焦慮症、憂鬱症、睡醒障礙症、物質使用障礙症等精神疾病，同時罹患心血管疾病、高血壓、高血糖等身體疾病的風險也較高。值得注意的是，思覺失調症病友的平均壽命比一般人短約10-20年，自殺死亡率約10%，高於其他人。
主動關懷，及早就醫！彰基攜手社區網絡啟動思覺失調症照護優化計畫
然而，大部分思覺失調症病友因為大腦生病而缺乏病識感，出現延誤就醫與診斷的情況。對此，除了仰賴周邊親友的觀察與協助，彰化基督教醫院連續兩年配合心理健康司「疑似或社區精神病人照護優化計畫」，與彰化縣衛生局及彰化縣轄區內之醫療院所共同合作，組成社區精神衛生網絡，透過電訪與家訪等方式，幫助思覺失調症病友就醫診斷與進行適當的醫療處置，重新找回健康的生活。
幫助思覺失調症病友追求幸福 長效針劑及早介入成趨勢
一旦確診思覺失調症，應盡快介入治療，目前國內外治療趨勢都將長效針劑列為第一線治療選項，健保署也於去年和今年分別編列獨立預算，鼓勵醫師與病友或家屬溝通，及早優先使用長效針劑。
陳力源部主任表示，相較於口服藥物，長效針劑便利性較高，有助提升思覺失調症病友的用藥順從性，且從藥物動力學來看，也較能穩定維持藥物在血液中的濃度，保護腦部功能，降低復發機率，減少4成急診、6成住院、約6成4的半年內再住院，以及4成死亡風險等風險，進而幫助長期穩定控制病況，保有更好的生活品質，甚至有機會回歸正常的生活，追求夢想中的幸福人生！
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