胡瓜爆緋聞徐乃麟痛斥媒體捕風捉影 「都60幾歲沒那個體力了啦」
綜藝大哥徐乃麟，今（3日）和曾國城、籃籃、巫苡萱等錄製華視《天才衝衝衝》。多年好友胡瓜，上週和20歲樂天啦啦隊女孩熊霓爆關係甚密，今徐乃麟被問此事，不禁大動肝火，直批「我覺得你們媒體也不要捕風捉影」，最後才打趣說出真心話：「都60幾歲，不要騙，沒那個體力了啦！」
記者黃盈容／台北報導
徐乃麟日前娶兒媳婦，胡瓜和丁柔安一同出席婚宴，還送上大紅包。2人擁有超過30年交情，見胡瓜陷緋聞，徐乃麟當場訓斥媒體，說起當年自己也被寫，假賣屋詐財、有小三等烏龍新聞，他一一提告，司法也還他清白，5年來花200多萬打官司，直問：「你們什麼時候還我清白，當年鋪天蓋地報導，其實很多事情大家光聽，沒有查證！加油添醋。」
徐乃麟以自己為例，認為若胡瓜只是前輩照顧晚輩，最後因報導，傷害已造成，難以挽回，「除非有拍到什麼照片，百口莫辯，藝人本來就是公共財我們藝人都希望大家開開心心」。
他覺得籃籃也非當事人，無法代表發言，嘆：「我希望大家多點空間，多一點真實報導，不要有一點就鋪天蓋地。」徐乃麟也開玩笑虧：「希望大家多多疼惜我們這麼多年的老朋友，老實說這年紀也沒什麼好那個，不要騙，60幾歲沒那體力了啦！尤其台灣這麼多攝影機躲不掉，這麼多眼睛，怎麼可能啦！」