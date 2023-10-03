「Linbay好油」傳已離境！林裕紘疑躲在奧地利 傳、拘無著恐通緝
農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘，近期因為進口蛋爭議頻頻槓上農業部，日前自爆遭到網友恐嚇，豈料檢警深入調查全案後，赫然發現寄出恐嚇信件的許姓犯嫌是國民黨黨工，許嫌落網後表示「恐嚇案是林裕紘指示他所為」，全案疑為林裕紘「自導自演」，引起軒然大波；目前傳出，檢警掌握到林裕紘已飛往奧地利藏匿，如果傳、拘無著可能會發布通緝。
記者孫唯容／綜合報導
林裕紘近期頻頻爆料進口蛋爭議，不過在日前他在收到網友恐嚇後為了保護家人，要讓粉絲專頁停更「因為這次真的已經影響到，我很希望我勇敢，但是我必須保護我的家人，謝謝大家」，曾上黃國昌直播談論此事件，還在直播中放聲大哭，但現在卻爆出本次恐嚇事件，根本是林裕紘自導自演。
據悉，檢調昨天在許男租屋處中，查扣關鍵的手機錄音、筆電等證物，查出許男由台大法律系畢業，目前任職於國民黨中央政策會，主要負責社群維護工作，與林裕紘為舊識；檢調表示，許男使用臉書假帳號，並特意到新北市某咖啡店，透過該咖啡店公眾網路，使用Surfshark軟體以VPN方式發文，躲避追查。
根據《自由時報》報導，搜索行動前一天，林裕紘疑已經搭機離境，在10月1日前往香港，後續轉機飛往奧地利維也納，因此檢警將等林男回國後擇期約談到案，然而若是傳、拘無著將可能會發布通緝。