台中開第一槍公開公費疫苗廠牌 李彥秀呼籲蔣萬安跟進
公費疫苗2日開始施打，但高端疫苗也未列其中，引發家長擔憂卻步。台中市長盧秀燕也宣布將比照新冠疫苗接種模式，要求接種單位「公開廠牌」、家長若想讓孩子施打不同品牌，可持「補接種通知單」公費施打。台北市議員李彥秀也呼籲台北市長蔣萬安跟進此政策。
記者邱新博／台北報導
針對疫苗施打，李彥秀於臉書發文率先讚揚盧秀燕，「最能理解家長對於高端疫苗不信任的心情。」台中市政府直接宣布包含公開疫苗廠牌等三項措施，用公開透明的資訊，回應人民的期待。更避免因為對於特定廠牌疫苗的疑慮，而降低施打意願，造成流感疫情上升；她也呼籲同樣為人父母的蔣萬安，能夠儘速跟進，把疫苗選擇權還給台北市民。
李彥秀說，這次中央統一採購流感疫苗，約有10%是高端疫苗，隨機分配到地方政府施打。但是哪一個疫苗施打站施打，哪一個品牌，都要到當天才知道，甚至要民眾主動詢問，才會告知疫苗品牌。
李彥秀指出，她的服務處也接到許多民眾反映疑慮，期望能透知道施打站的疫苗施打品牌，畢竟要打在自己身上的疫苗廠牌訊息，不應該淪為政府、人民資訊不對等；提前主動公佈施打站的施打疫苗品牌，才不會讓人民不用到排隊現場才落入是否要施打自己有疑慮的疫苗品牌。
李彥秀更認為，人民對於疫苗廠牌的疑慮，更不應該變成第一線施打疫苗醫護的工作負擔、不應該讓第一線的醫護要花費力氣跟接種的民眾說服溝通，讓第一線醫護專心做好疫苗施打的工作。唯有公開的資訊，把疫苗選擇權還給人民，才是降低人民疑慮的有效手段，也只有降低人民疑慮，才能更有效提高流感疫苗施打覆蓋率。