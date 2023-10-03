小犬颱風來襲！花東即時浪況曝光 三仙台「鏡頭君」升級不怕停電
小犬颱風（國際命名：KOINU）來勢洶洶，中央氣象署今（3）日上午發布陸上警報，小犬颱風的暴風圈預計將在今日深夜至明（4）日清晨接觸台灣陸地。ˊ這次東海岸各大景點的「鏡頭君」也率先扮演哨兵迎戰小犬颱風，讓民眾能透過直播鏡頭，安全的觀看即時浪況。
記者潘毅/綜合報導
每次只要有颱風來襲，仍會有民眾追求刺激，前往海邊觀浪，讓海巡署不斷奔波勸導。為解決這種情況，交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處，也在各大景點設置了觀浪鏡頭，此次小犬颱風來襲，也將8個地點鏡頭的即時畫面進行實況直播。
上次海葵颱風來襲之時，面對強勁風力仍努力不懈的三仙台「鏡頭君」圈粉無數，一度吸引破萬名觀眾線上同時觀看直播，但最終因為電力中斷才讓直播中斷。本次鏡頭君們再度回歸，東管處也祭出2大升級措施，第一是風力達到七級時，鏡頭就將固定不再巡弋，第二則是這次有備用電力，避免上次因停電而直播中斷的情況再度上演。
小犬颱風速度緩緩增加，中央氣象局陸上警報警戒範圍增加高雄市，小犬暴風圈目前正進入台灣東南部海域和巴士海峽，風圈預計今日深夜至明（4）日清晨接觸台灣陸地，明日深夜至週四（10月5日）清晨，中心會在台東至恆春半島一帶登陸，蘭嶼今日已有11級強陣風，澎湖則因地形的「狹管效應」出現9級強陣風。