名家論壇》邱師儀／指控「拜登睡教師工會成員」的共和黨大戲

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在所有的參選者當中，川普是最早宣布投入大選的參選人，另外還包括：現任佛州州長迪桑特（Ron DeSantis）、印度裔的藥廠總裁拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）、川普任總統時的副總統彭斯（Mike Pence）、川普總統時期出任聯合國代表的海莉（Nikki Haley）、南卡非裔參議員史卡特（Tim Scott）、前紐澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）、小布希時代的阿肯色州州長賀勤森（Asa Hutchinson），現任北科塔州州長伯古姆（Doug Burgum）。當然還包括其他數名從民調上可以忽略的參選者，但這九位是民調領先並實際參與首場辯論會的參選人。而在九月底的第二場辯論會中，由於賀勤森支持度未達共和黨中央採計的最低標準，因此未受邀參與。也就是說，在川普缺席第一場與第二場的情況下，第一場有八人參與，而第二場僅有七人參與。
一場爭第二名的初選
目前已舉辦的兩場與未來數場的共和黨辯論會，呈現一種很詭異的態勢，那就是民調遙遙領先的川普把第二名的迪桑特甩的遠遠的。各家結果都差不多，以「538民調」為例，川普現在支持度高達55%，迪桑特僅13.5%，第三名的拉馬斯瓦米低至6.6%。川普完全看不起大費脣舌在刷存在感的各參選人，他說參加辯論會的，都是將來要在他內閣裡找工作的下屬，有些人他可能還會考慮考慮找來當副手。但在第二場辯論會中，有幾點值得注意：比起首場辯論會時參選人對於批評川普有忌憚，第二場參選人變的更願意與更赤裸地批評川普，克里斯蒂嘲諷川普不敢參加辯論會，不是因為他民調領先，只是因為他害怕被檢驗，所以他的名字不叫Donald Trump，而是Donald Duck唐老鴨。比起第一場辯論時克里斯蒂攻擊川普時台下一片噓聲，第二場時克里斯蒂對川普的攻擊開始有一些笑聲出現，顯見共和黨內部對川普路線出現質疑。
第二場辦在加州的雷根圖書館，雷根是美國第40任總統，過去幾十年老共和黨人懷念雷根主義。「小政府」與「軍事擴張」都是很經典的雷根遺緒。但在川普肆虐後的今日共和黨，又有多少人記得雷根主義？雷根鼓勵合法移民、容忍以保守為中心的多元論述，對比川普影響力下極端保守思潮的絕對論：反墮胎、反多元性別認同、擁槍等，雷根主義顯得開明許多。同時川普重磅回歸的是「美國優先」與「保護主義」，與雷根大作國際貿易也不同。第二場辯論會中只有彭斯與史卡特點評雷根，其他參選人不但未觸及雷根思想，還忙著學川普攻擊川普、批評拜登與對其他參選人叫囂。譬如海莉說「每次聽到拉馬斯瓦米講話就覺得他蠢(dumber)」、克里斯蒂說「拜登睡教師工會的成員」（sleeping with a member of the teacher's union，第一夫人吉爾是高中英文老師）。老婆同樣是中學教師的彭斯對克里斯蒂的回應才妙，他說「你剛提到拜登的情況，我必須要坦承，儘管我太太不是教師工會成員，但我跟她已經睡了卅八年。」
第二場抗中是主軸之一，順勢帶出共和黨親台的意涵。抗中包括：史考特指控藥廠總裁拉馬斯瓦米在中國有生意、迪桑特說在佛州的學校禁抖音。拉馬斯瓦米稱抖音為「數位芬太尼」，芬太尼是一種從中國進口類似鴉片的毒品。此外，七位中有兩位-彭斯與海莉-是對中鷹派，提到美國應對習近平釋放明確訊息「要中國不要騷擾台灣」。
在川普宣布參選之前，迪桑特原本被認為可以取川普而代之，但當他宣布參選之後，表現乏善可陳，民調不斷下挫。頭兩場民調對迪桑特很重要，他除了要展現比川普更具有總統樣之外，他也必須要能喚醒共和黨內部溫和中道的選民。因為很顯然的，迪桑特無法比川普更能吸引川粉，他原本是可以在川普不參選的情況下扮演川普代理人的。既然無法同路，就也只能壁壘分明，現在迪桑特轉而批評川普，力道勢必越來越強，在第二場中他說川普缺席辯論會就是「在行動中失蹤」(missing in action)。
迪桑特詭異的會外賽
落後川普許多的迪桑特，階段性目標就是在明年1月15日愛荷華第一場共和黨初選投票結果揭曉前，要把自己炒到全球熱，至少能將自己與川普的支持度的差距拉到十個百分點以內。否則在共和黨賽馬式的初選過程中，很有可能因為聲望不夠而影響到募款，甚至讓支持者「西瓜偎大邊」流向川普。這兩天一件詭異的事情發生了，迪桑特在推特上以佛羅里達州長之姿，取笑加州州長紐森(Gavin Newsom)把加州的治安、經濟搞的一團糟，並邀紐森出來辯論。外界一直有要民主黨籍的紐森出來挑戰老態龍鍾的拜登、並代表民主黨選下任總統的聲音，但紐森本人斥為無稽之談之外，也表態支持拜登連任。所以迪桑特瞄準有話題性的紐森，儘管做為一個煙幕彈，但可能也想藉此炒高聲量。沒想到，紐森竟然答應這項挑戰，時間就訂在10月30日、一對一、90分鐘長、現場無觀眾並由福斯電視台轉播。紐森認為，迪桑特點名他這個完全與2024年大選無關的人來辯論實在莫名其妙，他說迪桑特作為一個總統參選人完全失格，他應該是後悔參選總統。
不管如何，這場在雷根圖書館舉辦的第二場辯論，雷根味已經聞不出，倒是從來都沒出現過的川普味十足。這個川普餘威下的共和黨，保守建制派的根基逐漸被掏空。剩下的八位參選人也僅剩迪桑特有一絲機會追趕川普，但他欲振乏力，到底要對川普硬還軟都有顧忌。觀察第二名到最後一名的各種說法與政見仍舊十分重要，從中我們可以了解如果川普最後贏回大選，共和黨內部將有怎樣的裂痕？
●作者：邱師儀／東海大學政治系專任教授
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