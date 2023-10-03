菲律賓抵泰貨櫃驚現2具腐屍！神秘懸案引熱議 警方：死亡逾2週
菲律賓近期傳出神秘疑案，在港口旁的大型貨櫃中查獲2具明顯已無生命跡象的屍體，而貨櫃原先要運往泰國。目前死者身分仍不明，僅知是一男一女，而經過法醫鑑定後，推斷死亡時間超過2週。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合泰國媒體報導，曼谷叻甲挽縣警方於10月2日接獲報案，一名當地倉庫的工作人員表示，在空貨櫃中發現兩具腐爛的屍體。警方獲報後隨即抵達現場進行勘驗，確認死者為一男一女，而男性的背部、胸部、手臂都有刺青，女性則是穿著著粉紅色的上衣，右手無名指有戒指。經過法醫鑑定，發現屍體早已死亡逾2週，現場並無明顯打鬥痕跡，兩人身上也沒有明顯傷口。
不過警方推斷兩人可能是遭謀殺，因為屍體已呈現腐爛，且有焚燒痕跡，推斷兇手先用火燒後，決定丟入貨櫃中棄屍。據悉，這貨櫃是於9月24日從菲律賓運到泰國林查班港（Laem Chabang），2日後才被送到曼谷叻甲挽縣的倉庫。工作人員原本是打算清洗貨櫃後重複使用，沒想到意外發現屍體。
另外有當地媒體報導，在屍體旁有一件印有英文字母的上衣，調查後是菲律賓某個兄弟會的組織名稱，泰國警方已準備聯手菲律賓警方，跨國偵辦這件懸案。由於死者有可能是菲律賓人，所以目前泰國警方也聯繫了菲律賓駐泰大使館，而這個「貨櫃屋腐屍案」已在網路上引爆話題。