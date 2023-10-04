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今日我最嫩／理工男張善政瘋鐵道　曾立志當總統卻成任期最短閣揆

▲童年的張善政與媽媽（右一）爸爸（左一）合影。（圖／翻攝自張善政臉書）
▲童年的張善政與媽媽（右一）爸爸（左一）合影。（圖／翻攝自張善政臉書）

記者呂炯昌／台北報導

桃園市長張善政在2022年九合一選戰中，以超過52%得票率擊敗民進黨候選人鄭運鵬，成功幫助藍營奪回升格為直轄市後的桃園市。事實上，張善政小時候的願望曾是當總統，也曾擔任國民黨2020總統候選人韓國瑜的副手，卻意外接受國民黨徵召，當上「國門之都」桃園市長。

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張善政1954年6月24日出生於台北，他為家中長子，另有2個妹妹，從小就成長在理工背景中，祖父曾任台灣鐵路管理局台北站長，父親則為土木工程師。也因為祖父在體路局上班，張善政從小就是鐵道迷，6歲就開始搜集火車時刻表，還會用廢棄的牙膏盒製作火車模型。

張善政台大土木工程學系畢業後，前往美國史丹佛大學進修土木與環境工程學，並於1977年獲得碩士學位、1981年獲得康奈爾大學土木與環境工程學博士學位，回國後到台大土木工程系任教，29歲就升任教授。之後前往宏碁集團任職，2012至2014年出任行政院政務委員，負責掌管科技事務。

▲桃園市長張善政從小就是鐵道迷。（資料照／張善政伴競辦提供）
▲桃園市長張善政從小就是鐵道迷。（資料照／張善政伴競辦提供）
2016年大選國民黨敗選後，張善政接任馬政府最後一任行政院長，任期109天成為1949年政府遷台後任期最短的行政院長。張善政在受訪時曾表示，他小時候的願望是當總統，後來才知當總統原來是寫作文時用的，所以後來就不提了。除了2012年接任行政院政務委員是他願意的，後來接掌科技部長、行政院副院長和行政院長，都不是他願意的，但「不知怎麼就接了」。

張善政在2022年出版的《做事的人》書中曾透露，國小低年級時可以回家吃中飯，之後一路求學，他都是吃媽媽準備的便當，念台大時，因為學校離家近，經常可以溜回家吃飯，「媽媽的味道，總是能暖我的胃、安撫我的心。」他表示，除了出國留學那5年，只要在台灣，只要一天沒有吃媽媽的飯菜，就感覺到少了什麼。

張善政在大學任教時，由於沒抽到學校宿舍，因此在新店貸款買房，擔任公職時也沒住官舍，而是每天台北往返新店之間，只想多陪陪家人。

張善政2012年在花蓮買塊地，原本打算卸任後前往花蓮務農，卻因為身為獨子要照顧罹患失智症的母親，原本跟父母移居花蓮養老的計劃最後不了了之。張善政的母親在2017年過世、2020年與韓國瑜搭檔參選總統未能當選，2022年接受國民黨徵召參選桃園市長，在11月九合一選戰中，擊敗民進黨鄭運鵬，將桃園綠地變為藍天。

▲張善政、韓國瑜。（圖／記者呂炯昌攝）
▲2020年大選，張善政擔任國民黨候選人韓國瑜副手。（圖／記者呂炯昌攝）

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