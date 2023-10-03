小犬颱風23:30發海上警報！陸警明下午跟上　週三有機會放颱風假

小犬颱風高機率登陸！護國神山變「東部殺手」　環流卡死雨下不完

▲小犬颱風預估路徑將會在台東南端至恆春一帶登陸，颱風結構可能較不會受到破壞，且環流抵達中央山脈後，雨勢將會被阻擋在花東一帶。（圖／翻攝中央氣象署官網）
▲小犬颱風預估路徑將會在台東南端至恆春一帶登陸，颱風結構可能較不會受到破壞，且環流抵達中央山脈後，雨勢將會被阻擋在花東一帶。（圖／翻攝中央氣象署官網）

記者張志浩/綜合報導

小犬颱風（國際命名：KOINU）目前預估路徑將會在台東南端至恆春一帶登陸，由於小犬颱風中心通過位置的地勢較低，颱風結構可能較不會受到破壞，且環流抵達中央山脈後，雨勢將會被阻擋在花東一帶，氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明指出，當上述情況發生時，花東出現破千毫米的雨量是基本的，提醒民眾防颱作業不可輕忽。

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針對小犬颱風未來的強度發展，中央氣象署簡任技正伍婉華則表示，小犬颱風路徑偏南，因為沒有較高的地形直接阻擋，確實不太會出現「高低層分離」的情況，但颱風外圍轉入中央山脈後，結構多少還是會被破壞，預期小犬颱風就會以中颱之姿靠近台灣，整體強度可能只會在接近地形時有些微變動。

▲中央氣象署指出，小犬颱風將在週二夜襲台灣，週三及週四這兩天風雨最為劇烈。（圖／翻攝自臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」）
▲中央氣象署指出，小犬颱風將在週二夜襲台灣，週三及週四這兩天風雨最為劇烈。（圖／翻攝自臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」）
彭啟明則表示，雖然小犬颱風的路徑更為南側，但整體影響與前陣子的「海葵颱風」應該類似，特別要注意的是，雖然中央山脈能替西半部擋下不少雨勢，但對宜花東等東半部地區來說，環流可能卡在中央山脈東側，導致東半部累積的雨量會相當驚人。

伍婉華提醒，明（4）日受到小犬颱風及其外圍環流影響，東半部及恆春半島有局部豪雨或大豪雨等級以上降雨發生的機率，北部、南部及中部也有局部大雨或豪雨發生的機率，至於風雨是否會導致明後天停班停課，仍要由地方政府視風雨預估判定，目前東部、南部山區較可能達標，北台灣雨量還有一段差距。

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