小犬颱風進逼！北市17時起部分水門「只出不進」 21時拖吊滯留車
中度颱風「小犬」持續向台灣逼近，台北市水利署於今（3）日下午宣布，17時起執行淡水河沿線疏散門（淡6至新3-2）及基隆河中山橋至洲美大橋間越堤坡道（百齡左右岸）「只出不進」管制，並在21時開始，拖吊堤外滯留車輛。
記者孫唯容／綜合報導
「小犬」襲台，根據中央氣象署表示，陸上警戒區域包含高雄市、花蓮縣、台東縣、屏東縣、恆春半島等；海上警戒區域則為台灣東半部海面、巴士海峽及台灣海峽南部。
北市水利處表示，由於小犬颱風外流環流即將帶來間歇性降雨，且10月份起東北季風將逐漸增強，考量上游水庫已進行調節性放水，如降雨量加劇，極可能加大調節性放水超過疏散門關閉標準，因此北市將於3日下午5時執行淡水河沿線疏散門（淡6至新3-2）及基隆河中山橋至洲美大橋間越堤坡道（百齡左右岸）「只出不進」管制，並於晚上9時起開始拖吊堤外滯留車輛。
水利處說明，配合北市新政策，執行疏散門「只出不進」管制後4小時，開始拖吊堤外滯留車輛，針對未移置車輛將依車型大小處1800至4800元罰鍰，經拖吊車輛另需繳納移置費及保管費，請停放車輛於河濱公園的駕駛人要多加注意，請在河濱公園活動人員、車輛儘早遠離河川區域，以確保生命財產安全。
交通局也在今天下午5時同步開放中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門周邊紅黃線停車，民眾於開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護。