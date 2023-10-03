陳柏霖、桂綸鎂守護彼此21年！互相依賴而存在 做不成戀人有原因
桂綸鎂（小鎂）和陳柏霖2002年以素人身分主演國片《藍色大門》，創造「孟克柔」、「張士豪」兩個影史經典學生角色，而戲散人不散，這對CP將銀幕裡的情感延續到現實生活，友誼存續至今長達21年，兩人不僅默契好得出奇，關係如同青梅竹馬、家人，近日雙方被目擊從晚上相聚到凌晨，小鎂曾說：「有陳柏霖在時很有安全感。」這也是他們不會進展成戀人的原因。
記者楊穎軒／綜合報導
陳柏霖長桂綸鎂1歲，每次只要一見面，兩人都一定會給彼此一個大大的擁抱，從《藍色大門》後各自進演藝圈闖盪，工作上，小鎂與陳柏霖只要有時間，必定排除萬難幫對方作品站台，私下也會不定期聚會，節目裡，陳柏霖和小鎂互虧、鬥嘴，相處就像親人般自然，沒有壓力，陳柏霖還因此直呼很害羞、太赤裸，「等於是毫無防備的被窺視著我們私底下的樣子」。
桂綸鎂過去受訪時形容與陳柏霖的關係是「細水長流」，當年拍《藍色大門》前上表演課，兩人就常常做出一樣的反應或動作，最後進展到像一起長大的好朋友，小鎂說「有陳柏霖在時，可以很放心、有安全感」，主持人分析，正因為一開始就定位為安全感，所以才不來電，小鎂聽了掩嘴微笑，頻頻點頭，補充說：「兩個人一直滿珍惜成為朋友的。」