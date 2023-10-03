2023台灣設計展觀展攻略大公開　首周末加碼300秒演火秀

新美館主展區山河陣 秀出新北自然環境多樣性
主展區的新北市美術館，有以「自然Ｏ」為主軸，由偶然設計、吾然文化聯手創作的《新北山河陣》，運用12米挑高空間，打造出結合大型藝術裝置、文物採集與互動體驗的巨石陣，展現出新北市被山、海、環繞的地理環境多樣性，帶給參觀民眾一場視覺震撼。
此外，以「製造Ｏ」為思維，青沐、東海醫院設計工作室看到新北市在過去50年從傳統製造業轉型到高科技產業的過程，透過影像、文件的運用，展現出「造物革新」概念，藉著更多參觀民眾看見、認識，讓一群仍然在日日夜夜賣力工作的新北市黑手，成為新世代的職人。
新美館主展區除「自然Ｏ」、「製造Ｏ」外，也有包含「共生Ｏ」、「循環Ｏ」、「前衛Ｏ」、「新潮〇」等展覽，其中較為特別的，戶外園區假日限定的Food in Circle「美味Ｏ」，由青石創意推出以新北市多元飲食風土為主軸，在2023台灣設計展期間，推出老派新潮的流水宴及假日限定的美味圈圈市兩大展區，讓參觀民眾來一場舌尖和味蕾的旅行。展區還有喜徠珍古井餐廳、売兆滷味專売、阿發師X青青餐廳、富興米店、閤豐本舖、龍鳳堂餅舖六間在地的經典風味食堂、八場料理體驗活動，以及三週假日限定的山、海、陸美味市集，讓參加的民眾都能夠用味蕾來體驗新北市的不同風貌。
我是廣告 請繼續往下閱讀
更不能錯過的是，自10月6日正式開展後每晚6點起，在新美館戶外園區，由多次獲得國際設計大獎的動態設計團隊Bito策展的夜間限定Echooo光影展演，透過草地上可觸碰裝置和參觀民眾互動，讓大家攜手參與一場共創、沉浸式的大型互動聲光展演，夜間互動聲光秀演出時間不分平、假日每晚六點準時上演，每場表演長達十分鐘，每隔三十分鐘一場，唯一不同是，平日最後一場演出為晚上八點鐘，假日則為九點鐘。此外，開展首周末連假10月7日(六)、10月8日(日)假日加碼推出夜間300秒高空演火秀，讓民眾感受最精彩的感官體驗。
有吃有喝有的玩，還要有的買，在新美館一樓藝術街坊，則由未來式有限公司蒐羅出新北市特色的小物及風土好食，邀請品牌與主體整合，開發出具有設計感的周邊商品，讓民眾將新北好物帶回家。
捷運環狀線衛星展區 讓民眾感受特色新北魅力
捷運環狀線衛星展區新北產業園區、頭前庄、板橋、景安及十四張站以及新北市政府一樓大廳裡，也個別有充滿在地特色的設計展覽。同時為讓民眾深度感受新北市魅力，品味漫遊「新北哩賀」整理出129條、154場次的文化行旅漫遊路線，讓民眾一次探索新北市29區秘境。
體驗工作坊 DIY認識鶯歌陶瓷文化
主展區作為延伸的新太源藝術工坊，邀請鶯歌在地與日本職人現場傳授陶瓷的技藝結合周遭的體驗工作坊、街區導覽、工廠見學等等，能更加認識鶯歌陶瓷背後的文化底蘊，學習到相關技能。有興趣的朋友，也可以事先上網報名參加期間限定的鶯歌桌宴，用精選出的陶瓷器皿，搭配在地食材，享用一場充滿鶯歌風味的饗宴。
城市再造11種亮點 舊場域新風貌
以設計能量導入城市風貌的11種城市再造亮點，包含位於樹林、板橋的共融特色公園，以及板橋、三峽、樹林的美感校園空間，又或者是五股、三重、樹林、鶯歌的翻新公有市場。各個場域依照其特有的文化與需求，翻轉公共空間的傳統形象，透過嶄新的設計，賦予城市新的活力與獨樹一格的風貌。
32項設計響應 多元展演趣味性十足
32項設計響應除應景的2023府中奇幻城，串聯特效藝術設計展、密室逃脫遊戲、市集、萬聖節活動等之外；青創藝境系列主題展，與北市大視覺藝術系合作，設計心理衛生及舒壓療癒感，強化對於心理衛生議題認知，也與台藝大合作推出vol.3《字型展》，由創新育成中心藝術家「獸 Animal Font」郭意琦創作，透過「迷航日記」，以詩意呈現藝術家自我迷航心境。
設計響應富有趣味性的還有「玩宇宙：玩具再生藝術特展」，讓無法再被使用的玩具為介質，結合社區本位藝術教育觀點產出實驗計畫，完成後的作品會在新板藝廊及NFT平台亮相，邀請對潮流有興趣的民眾一起加入玩宇宙行列。此外還有空軍三重一村「大石曉規特展」、鶯歌陶瓷博物館「生活陶瓷設計特展」、十三行博物館「乘船而來－台灣古代外來品特展」、黃金博物館「礦‧事‧容顏特展」等。
此外，在鶯歌陶瓷博物館、鶯歌國民運動中心、鶯歌區同慶市民活動中心都為主展區的延伸場域，各有精彩的主題及亮點。邀請全台朋友們不分年齡，來到新北，都能夠在諾大的展區範圍裡，找到屬於自己的樂趣。
2023 台灣設計展在新北 / Taiwan Design Expo’23 in New Taipei City
年度主題：Ｏ起來
展期日期：10 月 6 日 (五) 至 10 月 22 日 (日)
開放時間：平日11時至20時，假日11時至21時 (展覽最後一日10/22至18:00)
更多台灣設計展相關資訊，歡迎上2023台灣設計展官方網站 、新北市政府文化局粉專查詢。