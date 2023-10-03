《天堂M》「王者之巔」改版上線　今晚直播線上送豐厚虛寶

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此外，官方粉專將推出「亞丁攻城戰 特派記者訪問中」社群活動，於指定貼文下方留言特定關鍵字，官方將以Facebook Messenger傳送互動訊息給玩家，完成互動並公開分享可參加抽獎，獎項包含：iPhone15 Pro 256G、Samsung Galaxy Z Fold5 256G、《天堂M》限定水晶杯禮盒、《天堂M》公仔(隨機款3入)等好康。
迎接改版，官方於今（3）晚19:30，在YouTube及Facebook粉專進行改版直播，邀請實況主「小屁」及「丁丁」講解全新改版內容。直播獎勵發送方式將於直播中公開，包含：「轉職(龍鬥士)票券」、「高級祝福粉末」、「騎士團的憑證」、「最高級/神祕的變身/魔法娃娃抽卡包(活動)」等豐厚虛寶！除此之外，本次還將舉辦YouTube直播限定贈獎活動，祭出《天堂M》限定水晶杯禮盒送給玩家。
本次改版，玩家最期待的全服攻城戰「亞丁攻城戰」即將登場，「亞丁攻城戰」須由持有「奇岩城」血盟才能宣戰，新增兩種攻城兵器「弩砲」攻擊內城門且無法被玩家攻擊摧毀、「防禦砲塔」可用於摧毀弩砲。活動於每五週進行一次。「亞丁攻城戰」共有八個攻擊點，需摧毀4個「英雄雕像」後才可攻擊「守護塔」，攻破即獲得王冠，獲勝條件為：達持有時間條件之血盟，或攻城結束當下仍持有王冠者為勝。無法參戰的玩家，可於期間參加「攻城副本(亞丁)」。
還有更多豐富改版內容即將登場，包含：【四種硬幣交換活動】可製作「名譽金幣」、「變身製作硬幣」、「魔法娃娃製作硬幣」、「聖物製作硬幣」成10萬個箱子並存倉轉移；【技能書販售活動】可以「名譽幣」購買「英雄級技能書」及「傳說級技能書」；【隱藏的龍之地 BOOST】掉落「龍的憑證(活動)」與經驗值，並可製作相關道具。詳細活動、改版時間依官方網站公告說明為準。