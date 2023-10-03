「Lin bay好油」自導自演翻船　李柏毅籲揪出幕後藏鏡人

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在經過警檢調查後，於昨(10/2)晚間將發出死亡威脅訊息的主嫌許哲賓收押禁見，許哲賓目前任職國民黨中央政策會，與林裕紘是舊識，許哲賓更進一步指出恐嚇案是林裕紘指示所為。
對此，李柏毅今天在議會質詢時，清楚明列LinBay好油自導自演戲碼的時間軸序，也點出高雄市政府的團隊高閔琳局長受假帳號的死亡威脅，究竟這一連串的恐嚇，到底是「小編一人所為」，還是國民黨有高層介入授意指示，李柏毅要求檢調單位針對此次事件，要嚴肅並積極介入徹查到底，查出幕後是否有藏鏡人。陳其邁市長也回應道：「這是網軍造謠的一貫手法」。
李柏毅指出，在這場「自導自演」中，真正受死亡威脅、遭到網路霸凌的是高閔琳，又有誰來和她道歉？好事不做、壞事做盡，林裕紘版主在昨晚的道歉聲明時又附上自己的民進黨黨證，是不是又想搞認知作戰？
李柏毅表示，在版主林裕紘受攻擊的當下，有許多不知情的民眾加入聲援行列，譴責政府的不作為，如今社會發現這些不法言論居然是自導自演，這讓當初相挺的人情何以堪？藍白是不是早就知情、甚至私下搧風點火？
李柏毅指出，藍白政客們口口聲聲說的「民進黨網軍」到底在哪裡？到底是誰才在操作網軍、欺騙百姓？ 國民黨高層在事情爆發前12個小時就知情，早就知道是自己人捅的婁子 ，你們是不是欠社會一個道歉？黃國昌平常直播罵的煞有其事，出包了就拍拍屁股，大街罵人小巷道歉，這算什麼新政治？