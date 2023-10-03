總獎金9.9億！新刮刮樂搶市7個頭獎200萬 還有逾30萬個千元獎項
台灣彩券公司今（3）日再推出2款刮刮樂新品「好運輪盤」與「金磚疊疊樂」，總獎項超過246萬個，總獎金逾9.9億元，更有7個頭獎200萬元，1000元以上獎項更超過30萬個，2款刮刮樂的總中獎率也都有3成以上。
記者顏真真／台北報導
台彩說明，「好運輪盤」每張售價200元，票面上繽紛亮眼的遊戲輪盤與恣意擲撒的金幣、骰子搭配，玩法以民眾喜愛的益智延長型概念設計，運用遊戲輪盤圓形特色，規劃共7個顏色區塊，每個顏色區塊中各有2至6個不同號碼，遊戲輪盤中間的「您的號碼」區共有18個號碼，只要同一顏色區塊中的號碼全數出現在「您的號碼」區，即得該顏色區塊對應的獎額，邊刮獎、邊對號的過程刺激有趣又充滿期待感，頭獎200萬元共有4個，1000元以上的獎項超過16萬個，總中獎率30.1%。
同日上市的還有「金磚疊疊樂」每張售價200元，票面中耀眼奪目的金磚層層堆疊，象徵財氣高漲財運開，財富感十足；遊戲玩法簡單有趣，6局遊戲中每一局刮開各有2至6個數字，若任一局中刮出的數字皆相同即得該局獎金，還有機會同時對中多局的獎金，共有6次中獎機會，頭獎200萬元共有3個，1000元以上的獎項超過14萬個，總中獎率35%。