國慶連假「國道好走時段」出爐！7大疏導措施搶先看

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📍匝道封閉：
(一)112年10月7日，5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。
(二)112年10月8日，5至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。
(三)112年10月9日至10日，每日12至21時，封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口。
📍高乘載管制：
(一)112年10月7日，6至12時，國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道。
(二)112年10月8日至10日，每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道(結束時間視交通狀況機動調整)。
📍收費措施：
(一)單一費率：112年10月7日至10日。
(二)路段差別費率：112年10月7日至10日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
(三)暫停收費：112年10月7日至10日，每日0至5時國道全線暫停收費。
📍開放路肩：
現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。
📍匝道儀控：
連假期間視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。
📍替代道路：
(一)國5頭城往坪林地區，建議改走台9。
(二)國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。
(三)國6南投往返台中地區，建議改走台63。
(四)國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74與國4。
📍暫停施工：
112年10月6日12時至10日24時止，國道全線暫停施工及例行養護作業(緊急搶修及不影響主線交通之工程除外)。
另高公局研判國慶日連續假期各地均會出現旅遊車潮，國道瓶頸路段於尖峰時段之交通需求將遠大於可服務容量，爰高公局呼籲用路人可多搭乘公共運輸。用路人若仍須自行開車，建議多利用以下國道好走時段，以避開國道尖峰車潮。
🟡國道好走時段
📍連假南向尖峰日(10月7日~10月8日)：
(一)西部國道南向建議於上午6時前或中午12時後出發。
(二)國5南向建議於上午5時前或下午5時後出發。
📍連假北向尖峰日(10月9日~10月10日)：
(一)西部國道中部地區北向建議中午12時前出發，南部地區北向建議上午9時前出發。
(二)國5北向建議上午9時前出發。
高公局建議用路人出門前可利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，彈性調整行車時間與改道路線，以避開尖峰日壅塞路段及時段。