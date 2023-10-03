7-11咖啡免費送《新楓之谷》杯塞！國慶連假「買10送10」可寄杯
7-11又要掀起杯塞搶購熱潮，繼年初的「大吉利」橘子杯塞，這次和遊戲橘子《新楓之谷》祭出超狂合作，買兩杯大杯CITY咖啡送虛寶，買4杯大杯咖啡免費送《新楓之谷》公仔杯塞及主題杯，共有菇菇寶貝、綠水靈、石靈、雪吉拉、皮卡啾5款。迎接雙十連假，APP線上寄杯推出指定品項買10送10，門市也有限時5天特大杯美式、冰淇淋紅茶買2送2。
記者黃韻文／綜合報導
7-ELEVEN宣布明（4）日起至10月17日限時2周，到門市買CITY系列指定品項大杯以上任兩杯，就送《新楓之谷》虛寶小白單序號1組，可隨機兌換2個虛寶，包括消耗性道具、獨家時裝道具，限量840萬份，換完為止。同時在「新楓之谷」活動網站累計10杯，再加送品牌限定款造型椅子虛寶，共3款可指定、累贈。
搶攻杯塞療癒商機，7-ELEVEN這次更將CITY飲品結合《新楓之谷》角色，設計成5款可愛造型杯塞，包含菇菇寶貝、綠水靈、石靈、雪吉拉、皮卡啾，在10月4日至10月31日限時4周，到門市買CITY系列大杯以上指定品項任4杯（含CITY CAFE、CITY PRIMA、現萃茶、珍珠指定商品、不可思議咖啡），就可隨機免費獲得1款，全台限量30萬個。
迎接雙十連假，APP行動隨時取也限量推出指定品項買10送10、多杯組1010元等優惠（不可參加新楓之谷活動），門市則自10月6日至10月10日限時5天，祭出特大杯美式、大杯精品美式、英式紅茶／冰淇淋紅茶同品項買2送2；特大杯拿鐵／大杯卡布奇諾、大杯精品拿鐵、黑糖珍珠撞奶同品項買2送1；思樂冰任選口味第2杯半價，但門市優惠不能參與新楓之谷杯塞活動。
萊爾富迎接雙十節，針對國慶連假也祭出3大優惠，10月10日國慶日當天，APP整買零取上午10時開賣大杯美式20元，另有大杯美式（45元）、大杯特濃美式（55元）、大杯特濃拿鐵（65元）買10送10，而10月4日至10月11日門市獨有好康，推出大杯美式2杯66元、大杯拿鐵2杯88元，冰熱可任選，但不能寄杯。