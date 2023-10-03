好油猛打進口蛋　20天狂發17篇臉書轟農業部「別把大家當白痴」

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8月27日發文稱專案進口雞蛋是臭蛋，指控超市在賣這些臭掉的進口蛋，進口蛋沒有標示產地，看到這些進口蛋，就是大家在為錯誤的政策買單，不僅浪費稅金，還暴露管理上的問題。同日再度發文重申進口雞蛋是臭蛋。
8月29日，林裕紘引用《民報》報導，開始影射超思50萬元資本額1人公司有問題，《民報》同日也為林裕紘開設專欄，第一篇就是在提及超思，稱「失控的蛋的多元宇宙」。
8月30日，林裕紘發文提到巴西進口蛋的金額與數量，另提及畜產會資料不透明，這樣的單位卻不太受到立委的監督，要調什麼資料也調不到，如果不內部爆料，根本就不會出事，這種使用基金會來做白手套躲避監督的模式，在過去幾年越用越嚴重，這才是問題的根源。
8月31日，林裕紘發文稱農業部給超思六成進口雞蛋配額，諷台灣其他老字號的蛋商、進口業者都遠遠不如超思，這些公司應該好好檢討自己為什麼那麼無能？看不到人家的車尾燈，「覺得超思這個案子真的很勵志」。
9月2日，林裕紘稱農業部專案進口雞蛋讓國內產值少60億元，質疑農業部的角色不是應該以產業發展為主，結果卻花了5.7億元補貼，讓國內雞蛋產值少了60億，然後稱效益非常成功，「成功縮小本土雞蛋產業產值，這就是效益？」
9月3日，林裕紘表示超思沒有進口實績、影射負責人出資1000元有問題，提及超思母公司是長期從事蛋品工作的岡山吳記蛋行，而該蛋行早已歇業，難道過去16年的時間都是辦了歇業，然後繼續經營的狀況？
9月4日，林裕紘批評陳吉仲，今年4月說明年不缺蛋，並提到開學也不會缺蛋，未料不到一個月就破功了，另提及為什麼一直強調不要迷信國家隊，因為政府的調控往往都非常的爛，政府介入統一調控供應的情況最後都是災難一場。
9月6日，林裕紘直指農業金庫借貸給畜產會有問題，同日再發文稱畜產會沒有驗收就付款給超思、還沒復業就簽約。9月7日， 林裕紘表示超思和另一家公司是超時空比價。
9月10日，林裕紘稱進口雞蛋品質很糟糕，進口進來的雞蛋上面竟然還可以有屎，也難怪為什麼進口進來的雞蛋如果要盒裝還要再洗選一次，但照理來講，這些進口雞蛋再國外應該洗選完畢，是乾乾淨淨的雞蛋，來台灣改裝盒之後，就可以直接使用。
9月12日，林裕紘稱巴西雞蛋有效期限有問題，原廠稱「shelf life 110 days」，農業部就說120天是安全的，嘲諷稱這已經不是超思，而是超譯，此外農業部出來擔保巴西雞蛋可以保存120天，在台灣清洗後重新包裝可以30天根本就是瞎扯蛋。
9月13日，林裕紘表示用關務署資料，稱8月還有從巴西進口雞蛋。9月14日則說從禽流感疫區進口巴西雞蛋。