亞運棒球中華隊4：0贏南韓！啦啦隊女神李多慧甜笑吐真實心聲
「樂天啦啦隊女孩」女神李多慧、十元、卉妮，今（3）日出席內衣品牌活動，現場吸引近百名粉絲，將百貨擠得水泄不通。昨杭州亞運棒球賽中華隊以4比0擊敗南韓，讓台灣球迷嗨翻。來自韓國的李多慧，今被問到此賽事，露出尷尬又不失禮貌的微笑，直說：「我為每支隊伍應援，不關輸贏，為大家應援。」台韓球迷都不得罪。一旁十元、卉妮則豪不掩飾，高呼：「非常開心，終於贏韓國了！」
記者黃盈容／台北報導
李多慧今出席內衣品牌活動，不過，依舊是包緊緊的樂天啦啦隊應援服亮相。她表示自己喜歡簡單款式的內衣，碰到打折時會多買一點，相當有小資女孩風格。她在台灣人氣飆漲，活動、代言接不停，被關心孝親費是否跟著漲，李多慧笑說：「就算只有一點，我也會努力的盡孝道。」
李多慧經常往返台韓，她乾脆在台租屋，近日還在個人YT頻道開箱「80坪新家」，還當起台灣觀光大使，推廣美食。她表示，已拍了六支影片會慢慢上傳，「想讓外國人和台灣人都知道，想宣傳給他們看，請大家多期待」！
這兩天「小犬」颱風將襲台，李多慧不擔心。中文越來越進步的她也說，聽力程度進步很多，但說的部份還需要再勉勵一下，信心喊話：「我明年會更加油和大家溝通！」