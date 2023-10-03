▲糖尿病病友險因傷口失去下肢　如何照護、治療傷口避免截肢？醫師這樣說

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糖友每10人就有2人險截肢 「這些」原因使風險升根據衛福部資料統計，國人糖尿病患者平均大約每10人就有2名病人，因併發糖尿病足、潰瘍等慢性傷口而遭到截肢，甚至危及生命，是相當常見的糖尿病併發症。
邱文寬醫師指出，糖尿病患者若長期血糖控制不佳，容易引起周邊血管硬化、阻塞，再加上血液循環、免疫系統較差，本來傷口就不易癒合，受到細菌感染的機率更會大幅提升，而慢性困難傷口如褥瘡、靜脈潰瘍、周邊動脈阻塞等也都相當常見。
傷口該如何照護？ 有哪些治療方式？一般傷口照護若遵守傷口照護4要點，包含「清創、上藥、包紮、更換」，大部分都能如期癒合。但邱文寬醫師提醒，如果傷口周圍紅腫、發熱、惡臭等，或有發燒甚至呼吸急促等，很有可能是傷口惡化的表現，切記應盡快就醫處理。
而以往治療傷口的常規方式是以清創壞死組織、抗生素治療等為主，不過邱文寬醫師提到，目前還有許多常見的新一代治療方式，例如：注射表皮細胞生長因子、幹細胞治療。
邱文寬醫師說明，前者是由人體分泌具有強效活性的生長因子，促使表皮細胞規律生長、刺激代謝，加速傷口癒合，後者則由人體脂肪抽取培養後注射到患部，活化傷口附近殘餘的組織細胞，促進周邊組織生長和血管增生，兩者皆能加速傷口復原，民眾若有需求可與醫師討論，選擇最適當的治療方法。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59398
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