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糖尿病病友險因傷口失去下肢　如何照護、治療傷口避免截肢？醫師這樣說

▲糖尿病病友險因傷口失去下肢　如何照護、治療傷口避免截肢？醫師這樣說
▲糖尿病病友險因傷口失去下肢　如何照護、治療傷口避免截肢？醫師這樣說

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】糖尿病患者要特別留意傷口，尤其是下肢，即使是小傷口都有可能嚴重感染，甚至須面臨截肢的風險。萬芳醫院整形外科醫師邱文寬提到，一名居住偏鄉的糖尿病患者，送到當地醫院急救時發高燒、意識昏迷，原以為是確診COVID-19，後來經過詳細檢查才發現腳背處的傷口嚴重潰爛，醫師判定需要截掉下肢。

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不過，邱文寬醫師表示，在轉診到萬芳醫院後，經團隊及時安排清創手術引流膿水，以及評估血糖、血管是否通暢、感染指數這3項數據後，病人僅需切除幾隻腳趾頭，免於失去下肢的命運，現在經過復健也可以藉由拐杖慢慢行走。

糖友每10人就有2人險截肢　「這些」原因使風險升

根據衛福部資料統計，國人糖尿病患者平均大約每10人就有2名病人，因併發糖尿病足、潰瘍等慢性傷口而遭到截肢，甚至危及生命，是相當常見的糖尿病併發症。

邱文寬醫師指出，糖尿病患者若長期血糖控制不佳，容易引起周邊血管硬化、阻塞，再加上血液循環、免疫系統較差，本來傷口就不易癒合，受到細菌感染的機率更會大幅提升，而慢性困難傷口如褥瘡、靜脈潰瘍、周邊動脈阻塞等也都相當常見。

傷口該如何照護？　有哪些治療方式？

一般傷口照護若遵守傷口照護4要點，包含「清創、上藥、包紮、更換」，大部分都能如期癒合。但邱文寬醫師提醒，如果傷口周圍紅腫、發熱、惡臭等，或有發燒甚至呼吸急促等，很有可能是傷口惡化的表現，切記應盡快就醫處理。

而以往治療傷口的常規方式是以清創壞死組織、抗生素治療等為主，不過邱文寬醫師提到，目前還有許多常見的新一代治療方式，例如：注射表皮細胞生長因子、幹細胞治療。

邱文寬醫師說明，前者是由人體分泌具有強效活性的生長因子，促使表皮細胞規律生長、刺激代謝，加速傷口癒合，後者則由人體脂肪抽取培養後注射到患部，活化傷口附近殘餘的組織細胞，促進周邊組織生長和血管增生，兩者皆能加速傷口復原，民眾若有需求可與醫師討論，選擇最適當的治療方法。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59398

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