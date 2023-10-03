微電車掛牌免規費年底截止！明年元旦起起車主需「繳納450元」
「微型電動二輪車」在去年11月30日已經納管，新車或者使用中車輛都需要掛牌，使用中的車輛需在2年內掛牌，為鼓勵已上路微電車提早申請掛牌，今年底前享有免收號牌及行照規費，為車主省去450元，目前已有8.6萬輛車搶先掛牌，未來在明（113）年11月底後，未掛牌的民眾將遭罰1200到3600元。
記者孫唯容／綜合報導
交通部公路局表示，「微型電動二輪車」(即電動自行車)自111年11月30日起已納管，新車或者使用中車輛都需要掛牌，使用中的微電車要在兩年內完成掛牌作業，為鼓勵已使用中微電車能儘早申請掛牌，在112年12月31日前完成申請掛牌的車主，可享有免收號牌及行照規費(共計450元)，等同掛牌免費的優惠措施，請符合規定車輛之車主把握時間，備妥相關證明文件並投保強制險後，及早完成申領牌照手續。
公路局指出，經統計使用中的微電車已有8萬6千多輛已經完成掛牌登記，其中有4萬3千多輛掛牌作業，是經由3千4百多場的「到點服務」完成的，占了總掛牌數的一半，可多加利用。
公路局為協助本國民眾與外籍移工辦理微電車掛牌納管，於監理服務網及公路監理機關網站並有建置相關作業程序及多國語言Q&A懶人包宣導；並與各地民政單位、村、里辦公室、經銷商、工業區、科學園區、人力仲介公司等機關（構）合作宣導微電車掛牌事宜，及提供到點服務的場地辦理掛牌登記。
公路局也提醒，騎乘微電車雖免駕照，但須年滿14歲，騎乘時應配戴安全帽，不得載人、酒駕，且行駛時速不可超過25公里，亦不得擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格，影響用路人安全，監理機關每個月都會與轄區警察進行未掛牌及違規改裝加強攔查及宣導，以維護交通安全。