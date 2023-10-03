欠下230萬醫療費！赴新加坡工作第一天腦瘤破裂　30歲女昏迷住處

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植霓嘉的姊姊透露，由於植霓嘉在上班第一天就昏迷，而未到新公司報到，雇主取消了她的工作核准信（IPA letter）和保險，導致她必須以外國旅客身分接受治療，並自行負擔高昂的醫療費用，因此她的醫療費用高到令人驚訝。
綜合新加坡媒體報導，今年8月16日，植霓嘉從馬來西亞跳槽到新加坡一家銀樓當銷售員，不料卻在報到當天失聯，雇主聯繫家人後，家人最後在租屋處發現昏迷不醒的植霓嘉，而她的身邊也滿是嘔吐物，推斷至少已昏迷半天，緊急送醫後發現是腦瘤破裂，性命一度垂危。
植霓嘉被醫生確診為左側大腦動脈瘤破裂，立刻為她進行緊急手術。植霓嘉術後在加護病房住了2周，期間完全無法和他人交流，也無法睜開右眼，原本病情不樂觀，但植霓嘉竟在2週後脫離危險，並被轉到普通病房，雖然她身體的一側依舊無法動彈，還需要仰賴呼吸器維生，但至少撿回一命。
然而植霓嘉與家人卻必須面對龐大的醫療費用，接受當地媒體訪問時，家人坦言已經四處籌款和募錢，但真的難以支付如此高昂的費用。家人更表示，如今欠下的醫療帳單雖然已累計至9萬7408元（約新台幣230萬元），但由於植霓嘉仍在治療中，因此這還不是最終的帳單，未來還需要更多錢來治療，讓家人為了錢的問題苦不堪言。
為了節省醫療費用，植霓嘉已被轉回馬來西亞的醫院，也希望醫生同意讓她回家休養，以減少高昂的住院費用。目前植霓嘉的姊姊已在募資平台發起活動，期盼善心人士能樂於捐款，助不幸的她走過難關。