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登帶熱燒不退，王定宇媒合致贈捕蚊神器

▲立法委員昨天回選區致贈一千個蚊蟲捕捉器。（記者劉悅儷攝 ）
▲立法委員昨天回選區致贈一千個蚊蟲捕捉器。（記者劉悅儷攝 ）

記者劉悅儷/台南報導

昨天台南市登革熱仍確診三百七十四例，其中東區七十六例仍是全市第一，昨天立法委員王定宇媒合市議員和藝群王正坤醫師、王健源等地方人士共同募集「蚊蟲捕捉器」致贈南關線四區和東區一百零五個里，每里十個捕蚊神器，在記者上還「虧」了一下目前確診數仍全市第一的東區區長顏能通為「蠓仔通」。

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立委王定宇今日上午在東區服務處舉行「打擊病媒蚊，消弭登革熱，蚊蟲捕捉器發放」記者會。除台南市生局副局長黃文正、市議員李宗霖、蔡筱薇、鄭佳欣、郭鴻儀、陳皇宇外，東區區長顏能通、南關線各區公所代表、東區里長聯誼會會長董進龍及多位里長共都列席參與。


台南市衛生局副局長黃文正表示，他代表市民感謝立委王定宇，在疫情爆發初始，協調國軍化學兵弟兄協助台南市進行化噴，殲滅病媒。截至日前，國軍弟兄已出動近九千人次，迄今仍是台南這場防疫作戰中不可或缺的中堅戰力。


另黃文正表示，今天王定宇贈予各里的蚊蟲捕捉器，安南區在佈署誘殺桶之後確診數下降，這批捕捉器將成東區與南關線的防疫尖兵。


參與物資募集的市議員李宗霖、蔡筱薇、鄭佳欣表示，這批蚊蟲捕捉器是公部門防疫作為、民眾進行自家管理後，撲減病媒蚊的最後一道防線。這次蚊蟲捕捉器的發放，他們很高興能參與其中，他們持續與王定宇合作，與區里攜手奮戰，來守護東區、南關線家園。


王定宇說，他特別感謝善心人士共同募資的善意，讓這批蚊蟲捕捉器能快速到位。並強調，這款捕捉器造型簡單，投放方便，且經服務處反覆試驗，效果很好。這批蚊蟲捕捉器，首波將發放一千組，每個里十組，物資到位後，將進行第二波、第三波的發放。

▲東區市議員和地方人士合力募集一千個品捕捉器贈送南關線和東區一百零五里防疫。。（記者劉悅儷攝）
▲東區市議員和地方人士合力募集一千個品捕捉器贈送南關線和東區一百零五里防疫。。（記者劉悅儷攝）
王定宇也強調，純粹是試過好用，邀集民代與地方人士同募款購買轉贈里民使用，沒有在打廣告。但有人詢問，然如此此神，要去那裡買？王定宇表示，只知道一台二百九十九元，但不知那裡可以買到。


王定宇強調，他會持續結合軍方、公部門與地方的力量，為消滅登革熱，築起一道堅實的防疫防線。

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