登帶熱燒不退，王定宇媒合致贈捕蚊神器

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立委王定宇今日上午在東區服務處舉行「打擊病媒蚊，消弭登革熱，蚊蟲捕捉器發放」記者會。除台南市生局副局長黃文正、市議員李宗霖、蔡筱薇、鄭佳欣、郭鴻儀、陳皇宇外，東區區長顏能通、南關線各區公所代表、東區里長聯誼會會長董進龍及多位里長共都列席參與。
台南市衛生局副局長黃文正表示，他代表市民感謝立委王定宇，在疫情爆發初始，協調國軍化學兵弟兄協助台南市進行化噴，殲滅病媒。截至日前，國軍弟兄已出動近九千人次，迄今仍是台南這場防疫作戰中不可或缺的中堅戰力。
另黃文正表示，今天王定宇贈予各里的蚊蟲捕捉器，安南區在佈署誘殺桶之後確診數下降，這批捕捉器將成東區與南關線的防疫尖兵。
參與物資募集的市議員李宗霖、蔡筱薇、鄭佳欣表示，這批蚊蟲捕捉器是公部門防疫作為、民眾進行自家管理後，撲減病媒蚊的最後一道防線。這次蚊蟲捕捉器的發放，他們很高興能參與其中，他們持續與王定宇合作，與區里攜手奮戰，來守護東區、南關線家園。
王定宇說，他特別感謝善心人士共同募資的善意，讓這批蚊蟲捕捉器能快速到位。並強調，這款捕捉器造型簡單，投放方便，且經服務處反覆試驗，效果很好。這批蚊蟲捕捉器，首波將發放一千組，每個里十組，物資到位後，將進行第二波、第三波的發放。
王定宇也強調，純粹是試過好用，邀集民代與地方人士同募款購買轉贈里民使用，沒有在打廣告。但有人詢問，然如此此神，要去那裡買？王定宇表示，只知道一台二百九十九元，但不知那裡可以買到。
王定宇強調，他會持續結合軍方、公部門與地方的力量，為消滅登革熱，築起一道堅實的防疫防線。