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Lin bay好油林裕紘反擊！嗆蔡易餘「滿肚壞水背骨仔」　蔡7字回應

▲「Linbay好油」林裕紘（左）認了遭恐嚇是自導自演，不滿民進黨立委蔡易餘說他曾在嘉義縣服務過，反擊蔡「滿肚子壞水背骨仔」。（圖／取自黃國昌YouTube）
▲「Linbay好油」林裕紘（左）認了遭恐嚇是自導自演，不滿民進黨立委蔡易餘說他曾在嘉義縣服務過，反擊蔡「滿肚子壞水背骨仔」。（圖／取自黃國昌YouTube）

記者徐銘穗/綜合報導

農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘認遭恐嚇是自導自演，宣布即起退出民進黨。不過，民進黨嘉義縣立委蔡易餘今（3）爆料，指林裕紘「過去本來就不是民進黨」，稱他2016年曾短暫在嘉義縣政府服務過，後跑去雲林替張家（國民黨籍）服務。只是，蔡易餘爆料不到半小時，林裕紘立刻在Linbay好油粉專發新文反擊，痛罵蔡易餘抹黑，嗆他是「滿肚子壞水背骨仔」，蔡易餘7字回應「請他回國再說吧！」。

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針對蔡易餘爆料林裕紘2016年曾經在嘉義縣政府短暫服務過。林裕紘稍早在「Linbay好油」粉專發新文，澄清「我不是在嘉義縣政府服務，蔡易餘你不要這個都搞不清楚，今天我犯錯就是在這件事上犯錯，但不要什麼髒水都潑到我身上」。

▲林裕紘曬出黨政，證明自己在2020年加入民進黨。（圖／Linbay好油粉專）
▲林裕紘曬出黨政，證明自己在2020年加入民進黨。（圖／Linbay好油粉專）
林裕紘說自己不是2018、2019才開始從事農業政策評論，而是早在2015年就開始評論農業政策，諷政府如今就像2016年鬧抓菜蟲的笑話一樣，找了一個剩下不到300噸的中盤商祭旗，「對你們而言你們從來都不解決問題，你們只要解決提出問題的人。」

「真的要說滿肚子壞水背骨仔，我怎麼跟你蔡易餘比？」林裕紘話鋒一轉，重砲回擊蔡易餘，批評蔡「以前張花冠縣長把你當乾兒子疼，如何照顧你，但當她跟陳明文發生爭執的時候，你又如何對待張花冠縣長？我肚子裡的壞水？怎麼跟你比？」

林裕紘坦言，自己犯了錯會承受這一竊，「但不代表我過去所說的就是錯的，也不用什麼髒水都要潑過來，也不代表現在對我的恐嚇跟騷擾就合理。」還說自己已經社會性死亡了，接下來還要面對司法、面對牢獄之災，「我作為一個表露身分的人物，我當然對我的一切負責」。對於林裕紘指控，蔡易餘回復《NOWnews今日新聞》說：「請他回國再說吧！」


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