要侯友宜道歉！民進黨：民眾黨刪文章不道歉、黃國昌刪影片A抖內

我是廣告 請繼續往下閱讀
張志豪說，黃國昌過去對於其他政治人物的超高標準，如今卻雙重標準，他曾因一張合照，就質疑入鏡者一定有利益交換；也曾因為下屬有犯罪疑慮，就咬定上司一定包庇犯罪，如今面對曾經同框直播並多次發文伸援的林裕紘被證實為自導自演、欺騙社會，卻僅默默地表示「震驚」，與昔日的高標準可說是自相矛盾。
張志豪指出，民眾黨過去多次配合國民黨操作，大張旗鼓進行認知作戰，並多次痛批「綠色恐怖」、「民主已死」等見獵心喜等言論，不僅造成言論自由的傷害，對民主做出不好的示範，更傷害辛苦的農民，造成民眾的困擾，藍白兩黨現在竟然完全沒有任何道歉與說法，「只有偷偷刪文章不道歉」，毫無歉意，令人遺憾。
戴瑋姍提到，過去這段時間以來，國民黨不斷「借蛋發揮」跳針抹黑，甚至是大作廣告輪番播放，甚至指涉黑幕重重，特別是在Linbay好油版主的恐嚇案發生時，不斷指涉民進黨，結果現在被發現幕後黑手是國民黨政策會的黨工，難道國民黨政策會想的不是福國利民的政策，而是整天在想抹黑害人的計策，黨工才會有這樣的舉動，「難道朱立倫主席，不用出面道歉負責嗎？」此外，侯友宜在該黨工被踢爆是配合好油版主自導自演後，不僅閉口不提，還想要繼續鬼扯蛋轉移焦點，「身為國民黨的總統參選人，不用對此道歉嗎？」
民進黨發言人林楚茵指出，林北好油事件已經是嚴重政治醜聞，尤其「好油門的好友們」不是切割就可以閃躲，請朱立倫及連帶造謠的侯友宜立刻道歉、政策會執行長曾銘宗接受調查。
民進黨發言人卓冠廷也批評，林裕紘假恐嚇、假消失、假道歉，「平時不是民進黨，出大包的時候就變成我是民進黨」。