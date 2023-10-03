白晝之夜「猛禽酒吧」明晚搶先開張　為期12天喝遍8酒吧猛禽調酒

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主辦方提到，臺灣共有48種猛禽，從高山、淺山、平原草澤、溪流河海等地都有分布，而近年因為都市生態系統逐漸發達，有些猛禽也進駐到都市之中。台灣猛禽研究會長期關注都市猛禽的狀態，發現臺北都會區的能見到猛禽種類越來越多，並有猛禽在公園綠地、人行道、住家繁殖。像是白天在臺北市的公園，能觀察到鳳頭蒼鷹神速的抓起松鼠，或高站在樹枝上覓食；在象山健行時能聽見大冠鷲的鳴叫、虎頭蜂剋星之稱的東方蜂鷹；入夜後，松山文創園區能聽見領角鴞「霧～霧～」的叫聲。
今年的白晝之夜希望提供給臺北市民的不只是一場視覺與味覺的盛宴，更想透過這次跨夜藝術活動，向大眾宣導都市中的猛禽與人類的共生共存，我們應該珍惜與保護這些都市中的野生動物。透過這八間特色酒吧的巧思與創意，希望能夠喚起民眾的環保意識，共同守護臺北的生態環境。
這8間酒吧中，以Draft Land與無向 Bar Without Anhe這兩間酒吧為例，他們都以鳳頭蒼鷹作為發想。Draft Land 為鳳頭蒼鷹創作出 《Watch out!》，使用高酒精濃度的氣泡酒款，再加入小黃瓜及些許柚子而產生的綠色，呼應著鳳頭蒼鷹棲息的綠地。而無向的調酒師Sandy Chen則創作出同名酒款《鳳頭蒼鷹》，以四柱橄欖葉琴酒給予的綠色香草植物氣息，搭配細緻優雅略帶花香的獵人森林花崗岩草本苦酒，翻轉演譯經典Hanky Panky 雞尾酒。
另外，還有Bodega和Bar Digout為「大冠鷲」創作酒款，BAR PUN和Sidebar 以「東方蜂鷹」作為創作主題，榕信義 RON Xinyi和CÉ LA VI Taipei則為「領角鴞」創作酒款，白晝之夜「猛禽酒吧」活動將從10月4日開始，跨過白晝之夜當天，一直舉辦至10月15日止。
活動期間，每喝一杯猛禽主題特調，8間串連的猛禽酒吧就會捐出10%給台灣猛禽研究會，作為「猛禽救傷站」救治猛禽、猛禽生態教育以及研究之用，希望讓臺北成為一個人與動物和諧共生的城市。
另外，高雄洲際酒店也響應國際乳癌防治月，即日起至11月30日，於BL.T33大廳酒吧推出期間限定的「擁抱閨蜜」粉紅主題下午茶，酒店內的WA-RA日式主題酒吧則獻上「釋放自我」粉紅主題調酒，並將實際營收之5%捐贈予台灣癌症臨床研究發展基金會，以實際行動支持乳癌防治。
「擁抱閨蜜」主題雙人下午茶，特別與專為女性打造清透無暇妝容，綻放獨特自信的「beautyblender原創美妝蛋」聯手設計主題下午茶。茶點以粉色澎裙、粉色美妝蛋外型為靈感，精選紅麴、甜菜根、覆盆莓、藍莓、蔓越莓、蘋果、火龍果等蔬果設計系列茶點。下午茶每套1,680+10%元，凡預訂成功至現場均贈beautyblender原創美妝蛋閃耀閨蜜限量組一組。WA-RA日式主題酒吧則是由調酒師梁奕明(Mickey Liang)設計兩款創意特調，「粉美快跑Pink Rum」單杯定價450+10%元，以花香為基調，整合玫瑰萊姆酒、蘋果白蘭地、玫瑰美纖茶的風味；「綻放 Pink WaRamos Gin fizz」單杯定價380+10%元，調和了英人琴酒、DITA荔枝香甜酒、萊姆汁等清爽酸甜。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！