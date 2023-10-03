小犬颱風侵台嘉義縣府召開颱風整備會議積極整備防颱

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各局處積極整備防颱，水利處已請各公所確實掌握水門啟閉時機，各轄內水利相關興建工程亦通知加強整備。嘉義縣轄區內抽水站264座、水門546座及228台移動式抽水機已完成整備，目前已預佈抽水機219部（其中縣府支援32部），並持續預佈中；23座滯洪池均排至最低水位，並透過各公所回報確認已排空完成。
防汛物資情形，各鄉鎮市公所總計整備沙包4,230個、太空包153個、沙包袋650個，水利處備有沙包15,000個、太空包1,000個，目前尚無任何淹水及搶修（險）災情，土石流應變小組也將配合縣府應變中心通知開設時一併成立。
民政處指出，阿里山鄉目前兩座施工中橋梁－行天一號橋及來吉五鄰橋，已請廠商加強工區清理，固定與支撐施工圍籬；社會局表示已成立緊急應變小組，本縣室內收容所共392處，可收容10萬6,323人，並與58家廠商簽訂物資開口契約，另山區六鄉共計整備65處物資儲備所，可隨時視災情開設收容所發放救濟物資。
警察局除維持治安與交通警力外，第一梯次可立即動員警力數85人，後續支援警力數172人，已要求各單位確實掌握警力，加強封橋封路、安全警戒及防颱宣導工作，目前入山管制：申請入山民眾計272件975人、勸阻未上山197件702人、經聯絡已下山：40件132人、正下山中35件141人。消防局災害應變中心衛星電話已完成測試，今日估計有消防人力132名、各式救災車輛143輛、救生船艇62艘及各外勤單位相關救生裝備器材、通訊設備等均於各駐地完成整備。
翁章梁提醒，小犬颱風越來越大，預估風雨都會有，不僅颱風來臨時要留意自身安全，颱風過後許多人會開始整理家園、至田裡檢視農損，過去曾發生颱風過後釀成的意外，居民都要特別小心，縣府已做好防颱準備，盼能將損害降到最低。