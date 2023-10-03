校園公費流感疫苗廠牌家長引疑慮 新北宣布明日起施打前一天告知
新北市政府衛生局今（3）日發布新聞稿宣布，針對校園公費流感疫苗有家長對廠牌有疑慮情況下，在新北市長侯友宜對疫苗接種要求「資訊公開、 透明、 安全」下，為提供公開透明訊息讓家長安心，學童能順利接種流感疫苗，及早獲得保護力，將自明日起由校方於前一日告知學校接種廠牌，以便家長選擇在校集中接種或自行接種。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府衛生局表示，市府秉持嚴謹態度，在流感疫苗「先到貨、先鋪貨、先使用」原則下，提供公開透明的訊息讓家長安心，學童順利接種流感疫苗，及早獲得保護力；同時，轄內各合約院所，也會在開診接種當日公開揭露流感疫苗廠牌，由民眾依自身意願前往施打，提醒家長依據廠牌疫苗適應年齡，3歲以下幼兒僅適用「賽諾菲」或「東洋」流感疫苗，需多留意。
新北市政府衛生局說明，為提供市民更完善保護，降低感染COVID-19及流感後併發重症和死亡風險，除了在2日起開放流感疫苗接種外，同時在11日也將開放全民接種COVID-19莫德納XBB.1.5疫苗，疫苗系統將於4日至30日每周一至周五上午8時至晚上8時開放預約，提醒民眾盡快預約接種，提升保護力。
新北市政府衛生局提醒，秋冬是呼吸道疾病好發季節，呼籲民眾仍需落實個人防疫措施、有症狀自主佩戴口罩、不要上班上課，呼籲民眾盡快施打疫苗，保護自己及家人朋友。