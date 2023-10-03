中國十一黃金週敦煌又見塞駱駝！當地曾傳駱駝體力不支、活活累死
中國今年迎來橫跨中秋節、中共建政國慶日兩大節日的長假，在連續8天的「十一黃金周」期間大量民眾紛紛出遊，位於甘肅的敦煌旅遊區更是吸引大批想體驗騎駱駝的遊客前來；為了解決「塞駱駝」情況，當地還設立紅綠燈意外成為網紅打卡地點，但也因遊客過多傳出駱駝體力不支倒地哀鳴的畫面，引發虐待動物的爭議。
國際中心楊智傑／綜合報導
一連八天的「十一黃金週」令中國各個旅遊觀光區重現人山人海的盛況，中國文化和旅遊部更稱，預期今年連假國內出遊人數將高達8.96億人次。根據中媒《海客新聞》報導，充滿異域風情的「敦煌旅遊」也是今年遊客們在連假期間紛紛前往的熱門景點之一，不少前往當地的遊客拍下一望無盡的駱駝隊伍畫面，紛紛直言「走出了絲綢之路的既視感」。
報導提到，位於甘肅的鳴沙山月牙泉景區又現駱駝大隊，這是繼今年中國的「五一假期」後，當地再度登上微博熱搜。官方人員表示，園區內有超過2400多隻峰駱駝，但當連續假期帶來人潮時，某些行人與駱駝步道的交差點就會出現擁擠的「塞駱駝」情況。
觀光風景區為了解決這個問題設置了駱駝專用的紅綠燈，只要「綠駱駝燈」亮起就駱駝就會通行，反之則會讓行人先行，而這個為了解決擁堵問題設置的交通管制，意外地讓當地成為網紅們新的打卡朝聖景點之一，反而讓當地更多遊客湧入。
而在今年7月，當地也傳出因為遊客過多，導致供遊客騎乘的駱駝出現「罷工」情景，紛紛倒地哀嚎，引發不少網友批評園區是否有虐待動物之嫌，導致「騎駱駝」體驗也一度喊卡；對此，園區則緊急澄清並沒有駱駝被累死，又表示未來將採取「輪班制」，讓駱駝們能充分休息。