小犬颱風若登陸將打破紀錄！氣象署曝「驚人數據」：5年沒出現了
小犬颱風（國際命名：KOINU）持續朝台灣近逼，中央氣象署今（3）日上午發布陸上警報，小犬颱風的暴風圈預計將在今日深夜至明（4）日清晨接觸台灣陸地。同時，氣象署也公布一項驚人數據，若此次小犬登陸，也將打破近5年來颱風登陸台灣的最高紀錄！
記者潘毅/綜合報導
小犬颱風從目前預測路徑來看，預計其中心將在明日深夜至週四（10月5日）清晨，於台東至恆春半島一帶登陸，通過台灣南端陸地或近海機率高。粉專《報氣候 - 中央氣象署》據過去資料統計表示，有紀錄以來，最多颱風登陸台灣發生在1961年，當時有5個颱風登陸，而最近一次有2個颱風登陸台灣則在2017年，1991～2020年登陸台灣颱風個數平均值1.8個，2018～2022年近5年來，只有2019年1個颱風登陸台灣，「每年僅平均0.2個颱風登陸」。
報氣候也表示，若小犬登陸，則今年有2個颱風登陸台灣，也將「打破近5年來颱風登陸台灣的最高紀錄。」
小犬颱風預估將在週三夜襲台灣，週三到週四風雨最為劇烈，其中東半部及恆春半島更是容易出現豪雨或局部性大豪雨以上等級的降雨，提醒民眾提早準備防颱工作。