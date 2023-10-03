金屬中心「航太科技產業發展處」揭牌

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「航太產業是護國神山產業」立法委員邱志偉指出，國防與航太是臺灣未來需求強勁的內需產業，關鍵技術研發金屬中心責無旁貸，配合政府積極推動國機國造發展，金屬中心有絕佳的發揮空間，在航太及國防的關鍵零組件、發動機等，要投入更多的研究及技術開發，並輔導業者打入市場，以利產業聚集及發展。
金屬中心董事長林仁益表示，金屬中心在成立滿一甲子之際，成立「航太科技產業發展處」別具意義。中心一直以來擔任經濟部推動航太產業發展的重要幕僚角色，主要任務包括建構航太關鍵系統與製造維修供應鏈體系，協助國內業者運用研發補助及工業合作等政府資源，籌建航太關鍵技術，爭取國內外市場商機。
此外，配合政府政策，在國防航空部分，推動業者參與高教機國機國造、F16型機維修中心等計畫，建立國防自主與研發能量；協助無人機產業發展金屬中心亦不遺餘力，推動業者參與國防部軍用商規無人機計畫，並協助爭取研發補助資源，補足國內無人機供應鏈缺口；太空產業發展部分，配合蔡總統宣示進軍太空產業，金屬中心持續作為產、官、學、研之間的溝通橋樑，協助籌建衛星供應鏈能量。
金屬中心具備豐沛的航太技術能量，提供國內漢翔航空、長榮航太、豐達科技、中光電智能機器人、國家太空中心等單位技術服務與支援，涵蓋領域包括複合材料、精微電加工、特殊製程、鍛造成型、無人載具開發等，並與高雄在地航太業者(如駐龍公司、晟田公司、科力航太等)維持良好合作關係，「航太科技產業發展處」的成立即為展示金屬中心航太技術輔導量能最佳見證。