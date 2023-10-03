金馬60評審內幕！《鬼家人》雙影帝入圍擠掉劉冠廷 林依晨淪遺珠
第60屆金馬獎入圍名單今（3）日揭曉，由金馬影帝黃秋生擔任公布嘉賓，《關於我和鬼變成家人的那件事》林柏宏、許光漢雙雙入圍金馬影帝，擠掉《老狐狸》的天才童星白潤音，金馬執委會執行長聞天祥受訪透露，其他遺珠還包含《老狐狸》劉冠廷、《車頂上的玄天上帝》林依晨、《疫起》曾敬驊、薛仕凌。
記者羅凌筠／台北報導
影帝之爭成為入圍名單的死亡之組，聞天祥特別提到《富都青年》的吳慷仁終於入圍，「他不需要透過語言呈現情感，非常動人。」而《周處除三害》的阮經天表演升級、《疫起》的王柏傑先擒台北電影獎影帝，入圍都是眾望所歸，《鬼家人》林柏宏、許光漢表演相得益彰，所以雙雙入圍。
在影后組，12歲《小曉》林品彤打破文淇14歲入圍最佳女主角的紀錄保持，成為最年輕影后入圍者，她在《小曉》的大將之風非常可觀，同片的陳意涵、劉俊謙都是配角，由林品彤撐起整部片，她將對決《菠蘿，鳳梨》胡伶、《白日之下》余香凝、《本日公休》陸小芬、《填詞撚》鍾雪瑩。而《車頂上的玄天上帝》林依晨、《請問，還有哪裡需要加強》宋芸樺成為5強以外的遺珠。
此屆金馬獎共552部片報名，中港澳影片報名210部、星馬影片報名62部，李安擔任評審團主席，林青霞、攝影師陳坤厚獲得終身成就獎，監製林仕肯獲得年度台灣傑出電影工作者，黃秋生揭獎時透露看好吳慷仁得獎，成為意外小插曲，此外，遺珠還有《明天比昨天長久》戴立忍、《疫起》曾敬驊、薛仕凌、項婕如、《白日之下》姜大衛、《周處除三害》謝瓊煖、袁富華、《小曉》劉俊謙、《惡女》林美秀。