小犬颱風週三週四風雨最大！有望停班停課 彭啟明：北台灣沒機會
小犬颱風（國際命名KOINU）持續朝台灣逼近，氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明指出，小犬颱風的尺寸不小，未來暴風圈有機會涵蓋苗栗以南等縣市，以目前氣象署風雨預估來看，明（4）日僅蘭嶼綠島有達停班停課標準，週四（10月5日）颱風持續往西，越往南部的縣市和東半部較有機會，苗栗以北基本上不會停班停課。
記者張志浩/綜合報導
彭啟明稍早在「彭博士氣象即時預報」直播中表示，小犬颱風過去都是往西北方移動，今日午後因太平洋高壓增強，已經開始出現接近90度的轉彎，預估明日深夜至週四凌晨這段時間，就會在台東和恆春半島的交界處附近登陸。強度上受北方乾空氣和地形些微影響有慢慢減弱趨勢，未來不會再明顯增強。
彭啟明表示，小犬颱風暴風半徑有250公里，在最靠近台灣的時候，暴風圈有可能籠罩苗栗以南和東半部，達到停班停課的第一標準，不過實際風雨的情況，明（4）日僅綠島蘭嶼較有機會停班停課，明日下半天開始，東部地區雨勢將達到最劇烈，一直持續到週四凌晨，登陸後從西南部出海。
小犬颱風在準備出海前和出海後，本身環流相當靠近南部地區，因此除了東半部持續有雨勢外，南部風雨也將明顯增大，週四越往南的縣市，停班停課機率越高，東半部則因雨勢較大，也較有機會停班停課，不過北台灣基本上沒有機會，最多是苗栗南部有接近放假標準邊緣，小犬颱風預計週五（10月6日）漸漸遠離，週六（10月7日）解除海上颱風警報。