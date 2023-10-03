傳被吳宗憲、胡瓜寵 宋羽葤首露面「曝單獨進休息室真相」爆粗口
32歲女星宋羽葤，之前遭爆接連被綜藝大哥吳宗憲、胡瓜疼愛。今（4）日宋羽葤錄製華視《天才衝衝衝》，直球面對，解釋私下關係。宋羽葤表示，「感謝恩寵，跟大哥們合作也不藏私，他們都會直接罵我，有關心、照顧，但追求就不是這麼一回事。」針對上週胡瓜與熊霓被傳關係甚密，還說熊霓單獨去胡瓜休息室，宋羽葤氣到飆粗口：「真的是bullshit，因為我也在啊，或是慧如姐（賴慧如）一起」。
記者黃盈容／台北報導
新生代女星宋羽葤，長相甜美，近來是各節目寵兒，不過，對於被傳綜藝大哥吳宗憲、胡瓜寵愛，宋羽葤澄清傳聞，「有關心啦，但追求就不是這麼一回事」。
她很感謝大哥們的照顧，可是也透露，大哥們罵起人來可是很直接，像她之前代班《小明星大跟班》，講錯成語，吳宗憲直接不客氣唸她：「妳不知道效果就不要講，私下、當面都有。」宋羽葤坦言：「我沒有大哥的聯繫方式，只有在工作場合才會見到。」
上週胡瓜爆和熊霓緋聞時，宋羽葤正和胡瓜一同在雲林錄《綜藝大集合》，「瓜哥就在我右前方，問我『妳相信嗎』？我開玩笑說『要問你啊』！」還透露錄影現場，胡瓜確實不開心，「他情緒蠻不爽的，錄影時，他臉漲紅，有點情緒蠻不好」。
宋羽葤也為胡瓜抱不平，「之前有聽說熊霓單獨去瓜哥休息室，真的是bullshit！因為我也在啊，一開始是吳怡霈，常常我、熊霓、慧如姐」，其實宋羽葤跟熊霓私下蠻常被胡瓜罵，「大家都會輪流去問瓜哥，做的好不好」。
宋羽葤眼中的胡瓜，很提攜後輩，嘆：「不知道是不是有些眼紅的人，所以才會有這些傳聞。」最後，她不忘透露自己是單身。