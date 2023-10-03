林心如曾和蘇有朋太好！惹火林志穎提分手 她證實：怪年輕不懂事
林心如1998年拍連續劇《還珠格格》與蘇有朋培養好感情，不僅成為好友，關係好到一度傳出假戲真做，惹惱林心如當時的男友林志穎，不過20多年過去，八卦隨風而逝，蘇有朋和林心如友情歷久彌新，林心如還沒結婚前，甚至與蘇有朋約定，40歲以前若雙方還沒嫁娶，就彼此湊對在一起，足見關係有多親密。
記者楊穎軒／綜合報導
蘇有朋和林心如是演藝圈超級好朋友代表，1995年林心如與林志穎合作國片《校園敢死隊》相識相戀，後來林志穎入伍，林心如到大陸拍《還珠格格》和蘇有朋爆出緋聞，林心如更在記者會上公開表示對蘇有朋有好感，傳出在部隊的林志穎聞訊氣得傳簡訊談分手，還寫信傳真到林心如劇組，鬧得很大，林心如多年後親口證實：「我承認那時我跟蘇有朋走得很近，分手也是難免的，只能怪年輕不懂事。」
除了關係好到引起正牌男友吃醋，林心如與蘇有朋還有「40歲之約」的傳言，也就是兩人如果40歲尚未婚嫁就乾脆結婚，對此，蘇有朋曾笑著回應，稱林心如條件太好，降低標準就不用嫁給他，接著說和對方已經像家人，對於40歲之約不太積極，林心如則澄清沒有此約定，「他（指蘇）是讓我驕傲的朋友，我們的交情超越男女感情。」