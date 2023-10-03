首座火山型地熱發電廠商轉 新北邀宜北北基桃攜手北台區域共榮
全台第一座火山型地熱開發的「金山區四磺子坪地熱發電廠」，將於10月正式商轉，新北市副市長劉和然今（3）日邀集宜北北基桃縣市局處參訪，指出四磺子坪地熱發電廠不但是大屯山其他電廠商開發參考標竿，新北市也要分享推動地熱能源的相關經驗，讓同樣擁有地熱資源的縣市能共同攜手，邁向北台區域共榮。
記者吳嘉億／新北報導
劉和然表示，地熱可達24小時全年無休的運轉，具有穩定發電的特質，被視為重要的再生能源之一；大屯火山區下方具有高溫地熱儲集層構造，是地熱潛力最高的區域，佔全國淺層地熱資源約7成，因此成為開發地熱的首選示範區，透過縣市局處參訪，分享再生能源發展經驗與淨零碳排推動目標，共同合作宣示推動再生能源、淨零碳經濟發展與環境永續的決心。
新北市政府經濟發展局長何怡明指出，廠商近年投入資源引進國際最新工法，採用乾蒸氣冷式發電機組，經過近半世紀鑽研努力後，終於克服抗酸技術不讓管線腐蝕，突破大屯火山地熱開發困境，成為全台開發火山地熱能源重要的里程碑，也是日後各電廠商開發再生能源參考的標竿。
新北市政府經濟發展局補充說明，位於新北市的「金山硫磺子坪地熱示範區」，透過招商引進結元能源開發股份有限公司進行開發，預計開發容量為4MW，開發面積近2萬平方公尺，年發電量達2,700萬度電，可供應6,392戶4口家庭全年用電，10月份將正式營運進行商轉，開發經驗也可作為大屯火山系其他電廠開發參考，為全台地熱能源發展注入一劑強心針。