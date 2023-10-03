Gogoro夜衝台北橋10/28回歸！換電系統優化 電池彈出時間會更快
Gogoro Network今 ( 3 ) 日宣布至今已在全台建置2545 個 GoStation 電池交換站、1萬2325 個機櫃 、11萬3792個電池交換槽。同時公布未來計畫，預計今年底會優惠全台50%站點，提供更好的換電動線；電池交換站會成為交通號誌，方便用戶方便尋找換電站；另外一個有感進化是等待電池彈出的時間會減少50％；預計2024年Gogoro Network 將實現全台 90% 覆蓋率，另外，睽違三年，「快閃台北橋 -百GO夜行」將於10月28日舉辦，號召所有 Gogoro 及 PBGN 車主一起參與。
記者周淑萍/綜合報導
根據 Gogoro Network 最新統計資料，超過 130 萬顆智慧電池每天服務 Gogoro 與 PBGN 車主、以及 GoShare 用戶，其中 64% 為第三代電池。GoStation 機櫃也持續迭代，全台 66% 站體已更新為 GoStation 5.0，具備充電效率更高、雙倍快充、可雙向充放電、支援調頻備轉的特性。
此外，於 2022 年 10 月上線的 Gogoro Rewards 點數獎勵計畫，已吸引 30 萬人使用、台新 Gogoro Rewards 聯名卡發卡量突破 10 萬張，日常消費就能累積 Gogoro Smart Points 點數，直接折抵電池資費、購車、維修保養、GoShare 騎乘等消費無上限。Gogoro Network觀察，Gogoro Rewards 至今已發出 1 億 4 千萬點數，其中9058 萬點數用於直接折抵資費帳單，若搭配「綠點」動態折價與 Gogoro Rewards 點數折抵，車主最低可享 6.6 折的資費帳單優惠。
Gogoro Network多項優化措施：
而睽違三年，「快閃台北橋 - 百 GO 夜行」活動將於 10/28 在新北陽光運河籃球場旁舉辦，號召Gogoro 及 PBGN 車主、GoShare 用戶一起參與，10/3 起至 10/24 報名開跑，10/28全體電車騎士夜衝台北橋，創造最經典、最震撼的台北橋電車瀑布畫面，凡報名成功，即可於現場領取限量獨家報到禮，並享有專屬抽獎活動資格。
- 近期全台 GoStation 已完成升級，等待電池彈出時間大幅縮減 50%
- 全新上線的電池與站體回報機制，用戶可於換電當下即時反饋異常狀況，並由營運團隊第一時間處理
- 今年底前，Gogoro Network 將優化 50% 站點換電動線與環境，讓換電空間更友善。
- 針對 1/10 的站點進行供電擴充，電力提升增幅將達到 15% 。
- 道路交通標誌正式新增電池交換站的專屬牌面，目前已在全台九個縣市完成設置。
- 2024年，Gogoro Network 將實現全台 90% 覆蓋率、本島超過 94% 覆蓋率，每年更將新增 10%電池槽數。