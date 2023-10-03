十一黃金周觀光收入破3400億！中國官媒：前三天出遊高達4億人
中國今年適逢中秋節和國慶長假連休，因此這個一連8天的「十一黃金周」長假吸引大批民眾出遊，除了飛往海外旅遊外，中國境內各地熱門景區人山人海盛況再現，包含長三角、珠三角地區如上海、蘇州、成都等熱門旅遊城市的機票、飯店訂單至少比去年增長了5倍，官媒《人民日報》更稱連假前3天，國內旅遊出遊人數就高達3.95億人次。
國際中心楊智傑／綜合報導
從9月29日至10月6日，連續8天的「十一黃金周」長假讓中國民眾紛紛出遊，根據中國官媒《人民日報》統計，光是在假期的前3天，選擇在國內旅遊的人數就高達3.95億人，比起去年增長了75.8%，同時國旅收入也來到人民幣3422.4億元，比去年增長了125.3%。
其中，位於北京的各觀光旅遊風景區累計遊客接待人數達682.5萬人，累積收入超過人民幣4.1億元，不僅前往北京旅遊的人數，就連觀光旅遊收入都比疫情爆發前的2019年還要多，前3天總收入增比2019年增長89.4%。
另外根據中國公安部門資料，連假前4天交通車流量明顯高於去年同期，文化和旅遊部則預期十一黃金周國內旅遊達8.96億人次，年增86%，其中包含長三角、珠三角地區如上海、蘇州、成都等城市將會是主要的觀旅集中地帶。