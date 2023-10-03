黃國昌證實「Lin bay好油」自導自演　他要求侯友宜、柯文哲道歉

流感持續增溫！疾管署估1月達高峰　6歲女童併發肺炎、急性腦病變

▲衛福部疾管署副署長曾淑慧說明流感疫情，推估接下來個案數仍會持續增加一段時間，並呼籲符合公費疫苗資格的民眾儘速接種。（圖／疾管署提供）
▲衛福部疾管署副署長曾淑慧說明流感疫情，推估接下來個案數仍會持續增加一段時間，並呼籲符合公費疫苗資格的民眾儘速接種。（圖／疾管署提供）

記者林志怡／台北報導

隨時序入秋，各式上呼吸道疾病也開始活躍。衛福部疾管署今（3）日記者會說明最新疫情發展指出，上週門急診類流感就診人次達11萬餘人次。針對流感方面，疾管署指出，上週已是連續第6週呈現上升趨勢，並呈現A型H1N1及H3N2共同流行情況，再新增41例流感併發重症與7例死亡個案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
疾管署指出，目前處於流感流行期，上週門急診類流感就診人次達111536人次，近期持續呈上升趨勢，另近3週上呼吸道感染群聚通報件數仍高，多為校園群聚通報，檢出以流感病毒為主。

此外，疾管署表示，近4週合約實驗室分離情形以流感病毒為多，以A型H1N1及H3N2共同流行，同時呼吸道融合病毒檢出陽性數亦呈上升趨勢，顯示社區呼吸道病毒活動度增加。

對於流感疫情後續趨勢，疾管署副署長曾淑慧指出，目前評估未來一週流感疫情仍會持續上升，並於11月快速增加，明（2024）年1月中旬或1月底會達到高峰，2、3月時則出現反轉、病例數開始下降。

針對上週的流感併發重症與死亡個案，疾管署說明，上週新增41例流感併發重症，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於9月19日至10月2日，其中35例具慢性病史，37例未接種當季流感疫苗；另新增7例死亡，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於8月26日至9月23日，均具慢性病史，其中6例未接種當季流感疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青補充，其中一例流感併發重症個案為南部6歲女童，本身沒有慢性病史，於9月下旬出現發燒、流鼻涕等症狀，後因意識改變送至急診，發現併發肺炎及急性腦病變，收治於加護病房治療，住院後4天恢復不錯轉到一般病房。

林詠青表示，該位個案兄弟姊妹有感染A型流感，不排除是家戶內感染可能性，提醒民眾，幼童感染流感併發重症除了肺炎外，也可能併發腦炎、腦病變，須特別注意，且如有呼吸困難、發紺等流感危險徵兆，應儘速就醫。

另一方面，疾管署呼籲，公費流感疫苗已經開放施打，符合公費流感疫苗資格民眾務必儘速接種。

校園公費流感疫苗廠牌家長引疑慮　新北宣布明日起施打前一天告知

打流感疫苗額外好處　專家：可降低冠狀動脈硬化、缺血性中風風險

高端流感疫苗惹議！公司晚間回應了：三期試驗表現優異

公費流感疫苗開打！身上必帶「2物」　醫示警3重點：千萬別搞錯

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞