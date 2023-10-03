流感持續增溫！疾管署估1月達高峰　6歲女童併發肺炎、急性腦病變

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此外，疾管署表示，近4週合約實驗室分離情形以流感病毒為多，以A型H1N1及H3N2共同流行，同時呼吸道融合病毒檢出陽性數亦呈上升趨勢，顯示社區呼吸道病毒活動度增加。
對於流感疫情後續趨勢，疾管署副署長曾淑慧指出，目前評估未來一週流感疫情仍會持續上升，並於11月快速增加，明（2024）年1月中旬或1月底會達到高峰，2、3月時則出現反轉、病例數開始下降。
針對上週的流感併發重症與死亡個案，疾管署說明，上週新增41例流感併發重症，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於9月19日至10月2日，其中35例具慢性病史，37例未接種當季流感疫苗；另新增7例死亡，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於8月26日至9月23日，均具慢性病史，其中6例未接種當季流感疫苗。
疾管署防疫醫師林詠青補充，其中一例流感併發重症個案為南部6歲女童，本身沒有慢性病史，於9月下旬出現發燒、流鼻涕等症狀，後因意識改變送至急診，發現併發肺炎及急性腦病變，收治於加護病房治療，住院後4天恢復不錯轉到一般病房。
林詠青表示，該位個案兄弟姊妹有感染A型流感，不排除是家戶內感染可能性，提醒民眾，幼童感染流感併發重症除了肺炎外，也可能併發腦炎、腦病變，須特別注意，且如有呼吸困難、發紺等流感危險徵兆，應儘速就醫。
另一方面，疾管署呼籲，公費流感疫苗已經開放施打，符合公費流感疫苗資格民眾務必儘速接種。