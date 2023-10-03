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臺中自行車週登場 300廠商參展「手搖車2.0」首度亮相

▲自行車業年度盛事「臺中自行車週」登場，吸引300廠商參展，「手搖車2.0」首度亮相。（圖/記者金武鳳攝，2023.10.3)
▲自行車業年度盛事「臺中自行車週」登場，吸引300廠商參展，「手搖車2.0」首度亮相。（圖/記者金武鳳攝，2023.10.3)

記者金武鳯/台中報導

國際自行車產業年度盛事「臺中自行車週」，今日起一連4天在臺中金典酒店、林皇宮等五個會場同步舉行，超過300家廠商展出最新零組件等產品，吸引國內外業界觀摩及採購。會中，由自行車暨健康科技工業研究發展中心研發，不須用腳踩就可以騎乘的「手搖車2.0」（Handcycle 2.0）首度亮相，吸引眾人眼光！

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台灣自行車同業公會理事長吳盈進表示，台灣自行車產業居於國際龍頭地位，台灣研發出新的零組件，往往吸引各國前來觀摩取經及下訂，如同定錨，成為各國設計方向。會中新發表的手搖車2.0，很適合身障者或銀髮族代步，他曾和車友騎乘全台環島一周，深深體驗2.0版的手搖車，安全及智慧系統大幅提升。

臺中市工策會總幹事黃于珊表示，臺灣自行車產業出口占比為全球第二，其中臺中市為臺灣自行車產業鏈根基，全臺950家業者中，高達423家(約占45%)為臺中在地業者，在全球市場具有動見觀瞻的指標地位及話語權。期待透過此次國際參展交流，促進產官學研合作，推動產業升級，提升品牌知名度與市場競爭力，創造更多就業機會與會展商機。

▲台中工策會總幹事黃于珊表示，台中在全球自行車市場具有指標地位及話語權。（圖/記者金武鳳攝，2023.10.3)
▲台中工策會總幹事黃于珊表示，台中在全球自行車市場具有指標地位及話語權。（圖/記者金武鳳攝，2023.10.3)
黃總幹事指出，盧市長上任後力推「iBike倍增計畫」，四年之內已擴展至約1300個站點，數量全國最多之外，更多達20多條自行車道，除了讓喜歡自行車的騎士，可以恣意暢遊；也提供親子一個很好的戶外休閒路線。此外，臺中市也推出友善政策「iBike前半小時騎乘免費」，不僅促進市民健康、身心愉快，也有效節能減碳、解決交通壅擠問題，將臺中市打造為自行車城市、更是自行車王國。

財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心總經理吳永盛表示，首度亮相的「手搖車2.0」由自行車研發中心所研發，初衷希望幫助無法騎乘自行車的身障人士，也能一起感受馳騁在風中的感覺，也能為他們創造一項運動選擇。

▲不須用腳踩就可以騎乘的「手搖車2.0」（Handcycle 2.0）首度亮相，吸引眾人眼光！(圖/記者金武鳳攝，2023.10.3)
▲不須用腳踩就可以騎乘的「手搖車2.0」（Handcycle 2.0）首度亮相，吸引眾人眼光！(圖/記者金武鳳攝，2023.10.3)
吳總經理期盼透過手搖車2.0的全面優化，未來擴大手搖車在臺灣的能見、觸及與使用，提供給更多有需要的人騎乘。未來手搖車不只在臺灣銷售，也爭取外銷國際市場，幫助到更多使用者，讓手搖車成為「全民運動」，帶來更大經濟效益。

自行車研發中心研發的手搖車2.0，不僅強化車體結構，快拆分離結構、前叉可獨立分離，車體可容納雙電池設計，以及變速撥桿、雙輪碟煞系統，採用軌道式、具前後上下調整功能，更將聯機電系統增加雙電源設計、照明及警示模組、馬達驅動模組、坡度感測模組及扭力感測模組等設計，今日在現場，提供身障車隊隊友率先體驗，騎乘者都說「感覺更舒適輕鬆」。

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