臺中自行車週登場 300廠商參展「手搖車2.0」首度亮相

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臺中市工策會總幹事黃于珊表示，臺灣自行車產業出口占比為全球第二，其中臺中市為臺灣自行車產業鏈根基，全臺950家業者中，高達423家(約占45%)為臺中在地業者，在全球市場具有動見觀瞻的指標地位及話語權。期待透過此次國際參展交流，促進產官學研合作，推動產業升級，提升品牌知名度與市場競爭力，創造更多就業機會與會展商機。
黃總幹事指出，盧市長上任後力推「iBike倍增計畫」，四年之內已擴展至約1300個站點，數量全國最多之外，更多達20多條自行車道，除了讓喜歡自行車的騎士，可以恣意暢遊；也提供親子一個很好的戶外休閒路線。此外，臺中市也推出友善政策「iBike前半小時騎乘免費」，不僅促進市民健康、身心愉快，也有效節能減碳、解決交通壅擠問題，將臺中市打造為自行車城市、更是自行車王國。
財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心總經理吳永盛表示，首度亮相的「手搖車2.0」由自行車研發中心所研發，初衷希望幫助無法騎乘自行車的身障人士，也能一起感受馳騁在風中的感覺，也能為他們創造一項運動選擇。
吳總經理期盼透過手搖車2.0的全面優化，未來擴大手搖車在臺灣的能見、觸及與使用，提供給更多有需要的人騎乘。未來手搖車不只在臺灣銷售，也爭取外銷國際市場，幫助到更多使用者，讓手搖車成為「全民運動」，帶來更大經濟效益。
自行車研發中心研發的手搖車2.0，不僅強化車體結構，快拆分離結構、前叉可獨立分離，車體可容納雙電池設計，以及變速撥桿、雙輪碟煞系統，採用軌道式、具前後上下調整功能，更將聯機電系統增加雙電源設計、照明及警示模組、馬達驅動模組、坡度感測模組及扭力感測模組等設計，今日在現場，提供身障車隊隊友率先體驗，騎乘者都說「感覺更舒適輕鬆」。